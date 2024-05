UCLA Basketball: Watch First-Year Stars Celebrate Bruin Day

Whatโ€™s it like to spend an afternoon with ๐€๐๐š๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐š and ๐‹๐š๐ณ๐š๐ซ ๐’๐ญ๐ž๐Ÿ๐š๐ง๐จ๐ฏ๐ข๐œ at ๐๐ซ๐ฎ๐ข๐ง ๐ƒ๐š๐ฒ?



Letโ€™s find out โ€ฆ ๐ŸŽฅ๐ŸŽž๏ธ courtesy of our enthusiastic student fans with @uclatheden.#GoBruins pic.twitter.com/zkmaoWkwYg