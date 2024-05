UCLA Basketball: Bruin-Turned-All-Star On-Site For Spring Football Showcase

Great to see 𝐙𝐀𝐂𝐇 π‹πšπ•πˆππ„ and his family at the @UCLAFootball β€œSpring Showcase” in Pasadena today. #GoBruins | @ZachLaVine πŸ€πŸˆβ˜€οΈπŸŒ΄ pic.twitter.com/zIkITb0vg4