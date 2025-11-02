PFF Grades and Snap Counts from Virginia Tech's Week 10 Loss to No. 16 Louisville
One player snagged a grade over 90.
Virginia Tech football is now 10 weeks through the 2025 campaign. With that, here's a look back at how each player that tallied at least a snap graded out on Pro Football Player Focus and how many snaps they took.
Offense:
- RG Tomas Rimac (No. 55) - 76.4 (67 snaps)
- HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 73.4 (41 snaps)
- C Kyle Altuner (No. 62) - 66.6 (67 snaps)
- QB Kyron Drones (No. 1) - 63.9 (67 snaps)
- HB Terion Stewart (No. 8) - 62.7 (11 snaps)
- HB P.J. Prioleau (No. 20) - 61.8 (4 snaps)
- TE Ja'Ricous Hairston (No. 13) - 60.9 (39 snaps)
- WR Takye Heath (No. 2) - 60.8 (37 snaps)
- LT Johnny Garrett (No. 79) - 59.6 (67 snaps)
- WR Cameron Seldon (No. 9) - 57.7 (20 snaps)
- WR Donavon Greene (No. 3) - 57.2 (38 snaps)
- WR Isaiah Spencer (No. 11) - 55.7 (21 snaps)
- WR Ayden Greene (No. 0) - 54.4 (59 snaps)
- LG Layth Ghannam (No. 56) - 49.9 (67 snaps)
- WR Shamarius "Snook" Peterkin (No. 15) - 48.7 (16 snaps)
- RT Aidan Lynch (No. 76) - 47.2 (67 snaps)
- HB Jeffrey Overton Jr. (No. 16) - 46.7 (11 snaps)
- TE Benji Gosnell (No. 82) - 43.4 (38 snaps)
Defense:
- S/CB Isaiah Cash (No. 18) - 91.0 (36 snaps)
- DT Kody Huisman (No. 98) -89.6 (36 snaps)
- DT Emmett Laws (No. 99) - 74.9 (17 snaps)
- DT Kemari Copeland (No. 13) - 74.6 (40 snaps)
- S Sheldon Robinson (No. 14) -73.1 (36 snaps)
- DT Kelvin Gilliam Jr. (No. 22) - 73.1 (31 snaps)
- CB Isaiah Brown-Murray (No. 25) - 71.8 (64 snaps)
- CB Thomas Williams (No. 23) - 71.6 (64 snaps)
- NT Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 67.7 (8 snaps)
- LOLB Jason Abbey (No. 31) - 66.9 (30 snaps)
- LB Caleb Woodson (No. 20) - 66.3 (43 snaps)
- LB Jaden Keller (No. 24) - 63.0 (21 snaps)
- LB Kaleb Spencer (No. 3) - 58.3 (21 snaps)
- ROLB Aycen Stevens (No. 42) - 58.2 (21 snaps)
- LB Noah Chambers (No. 16) - 57.9 (43 snaps)
- DE Elhadj Fall (No. 94) - 56.9 (40 snaps)
- S Jordan Bass (No. 6) - 56.5 (28 snaps)
- S Tyson Flowers (No. 11) - 55.2 (52 snaps)
- S/CB Joseph Reddish (No. 21) - 53.0 (12 snaps)
- LOLB Ben Bell (No. 33) - 52.5 (35 snaps)
- ROLB Antwone Santiago (No. 26) - 51.4 (14 snaps)
- S Brennan Johnson (No. 15) - 41.9 (12 snaps)
Overall Top 10:
- S/CB Isaiah Cash (No. 18) - 91.0 (36 snaps) - Defense
- DT Kody Huisman (No. 98) -89.6 (36 snaps) - Defense
- RG Tomas Rimac (No. 55) - 76.4 (67 snaps) - Offense
- DT Emmett Laws (No. 99) - 74.9 (17 snaps) - Defense
- DT Kemari Copeland (No. 13) - 74.6 (40 snaps) - Defense
- HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 73.4 (41 snaps) - Offense
- S Sheldon Robinson (No. 14) -73.1 (36 snaps) - Defense
- DT Kelvin Gilliam Jr. (No. 22) - 73.1 (31 snaps) - Defense
- CB Isaiah Brown-Murray (No. 25) - 71.8 (64 snaps) - Defense
- CB Thomas Williams (No. 23) - 71.6 (64 snaps) - Defense
