PFF Grades and Snap Counts from Virginia Tech's Week 9 Double-Overtime Win Over Cal

How did the Hokies grade out in Blacksburg?

Oct 24, 2025; Blacksburg, Va.; California defensive back Dru Polidore Jr. (2) attempts to stop Virginia Tech quarterback Kyron Drones (1).
Oct 24, 2025; Blacksburg, Va.; California defensive back Dru Polidore Jr. (2) attempts to stop Virginia Tech quarterback Kyron Drones (1). / Brian Bishop-Imagn Images
Virginia Tech football is now nine weeks through the 2025 campaign. With that, here's a look back at how each player that tallied at least a snap graded out on Pro Football Player Focus and how many snaps they took.

Offense:

  1. HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 81.2 (48 snaps)
  2. QB Kyron Drones (No. 1) - 78.2 (78 snaps)
  3. WR Cameron Seldon (No. 9) - 73.2 (16 snaps)
  4. WR Takye Heath (No. 2) - 67.1 (52 snaps)
  5. WR Ayden Greene (No. 0) - 63.7 (65 snaps)
  6. HB Terion Stewart (No. 8) - 63.6 (28 snaps)
  7. LT Johnny Garrett (No. 79) - 63.0 (78 snaps)
  8. HB Jeremiah Coney (No. 4) - 59.8 (2 snaps)
  9. TE Zeke Wimbush (No. 88) - 59.6 (2 snaps)
  10. TE Harrison Saint Germain (No. 87) - 59.1 (2 snaps)
  11. RG Tomas Rimac (No. 55) - 58.2 (78 snaps)
  12. WR Isaiah Spencer (No. 11) - 57.0 (12 snaps)
  13. WR Shamarius "Snook" Peterkin (No. 15) - 56.6 (16 snaps)
  14. RT Aidan Lynch - 56.3 (78 snaps)
  15. C Kyle Altuner - 53.5 (78 snaps)
  16. LG Layth Ghanam -53.3 (78 snaps)
  17. WR Donavon Greene - 53.3 (61 snaps)
  18. TE Ja'Ricous Hairston - 52.9 (34 snaps)
  19. TE Benji Gosnell (No. 82) - 51.7 (52 snaps)

Defense:

  1. DT Kody Huisman (No. 98) - 84.8 (39 snaps)
  2. S/CB Joseph Reddish (No. 21) - 78.1 (18 snaps)
  3. S Brennan Johnson (No. 8) - 73.9 (8 snaps)
  4. CB Isaiah Brown-Murray (No. 9) - 70.5 (70 snaps)
  5. OLB Antwone Santiago (No. 26) - 70.2 (10 snaps)
  6. OLB Jason Abbey (No. 31) - 67.8 (25 snaps)
  7. DT Kemari Copeland (No. 13) - 65.4 (42 snaps0
  8. OLB Ben Bell (No. 33) - 64.5 (46 snaps)
  9. S Sheldon Robinson (No. 14) - 64.3 (32 snaps)
  10. CB Thomas Williams (No. 23) - 63.2 (66 snaps)
  11. CB Jordan "Jojo" Crim (No. 35) - 62.5 (5 snaps)
  12. LB Caleb Woodson (No. 20) - 62.5 (33 snaps)
  13. S Tyson Flowers (No. 11) - 62.3 (63 snaps)
  14. DT Emmett Laws (No. 99) - 62.0 (7 snaps)
  15. DT Kelvin Gilliam Jr. (No. 22) - 60.8 (42 snaps)
  16. LB Noah Chambers (No. 16) - 60.2 (30 snaps)
  17. S Jordan Bass (No. 6) - 59.2 (39 snaps)
  18. OLB Aycen Stevens (No. 42) - 57.1 (20 snaps)
  19. NT Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 53.9 (17 snaps)
  20. LB Jaden Keller (No. 24) - 50.7 (42 snps)
  21. LB Kaleb Spencer (No. 3) - 49.6 (39 snaps)
  22. S/CB Isaiah Cash (No. 18) - 48.1 (42 snaps)
  23. DE Elhadj Fall (No. 94) - 47.4 (45 snaps)

Overall Top 10:

  1. DT Kody Huisman (No. 98) - 84.8 (39 snaps) - Defense
  2. HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 81.2 (48 snaps) - Offense
  3. QB Kyron Drones (No. 1) - 78.2 (78 snaps) - Offense
  4. S/CB Joseph Reddish (No. 21) - 78.1 (18 snaps) - Defensne
  5. S Brennan Johnson (No. 8) - 73.9 (8 snaps) - Defense
  6. WR Cameron Seldon (No. 9) - 73.2 (16 snaps) - Offense
  7. CB Isaiah Brown-Murray (No. 9) - 70.5 (70 snaps) - Defense
  8. OLB Antwone Santiago (No. 26) - 70.2 (10 snaps) - Defense
  9. OLB Jason Abbey (No. 31) - 67.8 (25 snaps) - Defense
  10. WR Takye Heath (No. 2) - 67.1 (52 snaps) - Offense

Published
Thomas Hughes
THOMAS HUGHES

Thomas is a sophomore at Virginia Tech majoring in multimedia journalism with a minor in creative writing. He currently works with Collegiate Times, Virginia Tech's student-run newspaper, as a staff writer for its sports section. In addition, he also writes for 3304 Sports as a staff writer and on-air talent, as well as Aspiring Journalists at Virginia Tech as a curator. You can find him on X: @thomashughes_05.

