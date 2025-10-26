PFF Grades and Snap Counts from Virginia Tech's Week 9 Double-Overtime Win Over Cal
How did the Hokies grade out in Blacksburg?
In this story:
Virginia Tech football is now nine weeks through the 2025 campaign. With that, here's a look back at how each player that tallied at least a snap graded out on Pro Football Player Focus and how many snaps they took.
Offense:
- HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 81.2 (48 snaps)
- QB Kyron Drones (No. 1) - 78.2 (78 snaps)
- WR Cameron Seldon (No. 9) - 73.2 (16 snaps)
- WR Takye Heath (No. 2) - 67.1 (52 snaps)
- WR Ayden Greene (No. 0) - 63.7 (65 snaps)
- HB Terion Stewart (No. 8) - 63.6 (28 snaps)
- LT Johnny Garrett (No. 79) - 63.0 (78 snaps)
- HB Jeremiah Coney (No. 4) - 59.8 (2 snaps)
- TE Zeke Wimbush (No. 88) - 59.6 (2 snaps)
- TE Harrison Saint Germain (No. 87) - 59.1 (2 snaps)
- RG Tomas Rimac (No. 55) - 58.2 (78 snaps)
- WR Isaiah Spencer (No. 11) - 57.0 (12 snaps)
- WR Shamarius "Snook" Peterkin (No. 15) - 56.6 (16 snaps)
- RT Aidan Lynch - 56.3 (78 snaps)
- C Kyle Altuner - 53.5 (78 snaps)
- LG Layth Ghanam -53.3 (78 snaps)
- WR Donavon Greene - 53.3 (61 snaps)
- TE Ja'Ricous Hairston - 52.9 (34 snaps)
- TE Benji Gosnell (No. 82) - 51.7 (52 snaps)
Defense:
- DT Kody Huisman (No. 98) - 84.8 (39 snaps)
- S/CB Joseph Reddish (No. 21) - 78.1 (18 snaps)
- S Brennan Johnson (No. 8) - 73.9 (8 snaps)
- CB Isaiah Brown-Murray (No. 9) - 70.5 (70 snaps)
- OLB Antwone Santiago (No. 26) - 70.2 (10 snaps)
- OLB Jason Abbey (No. 31) - 67.8 (25 snaps)
- DT Kemari Copeland (No. 13) - 65.4 (42 snaps0
- OLB Ben Bell (No. 33) - 64.5 (46 snaps)
- S Sheldon Robinson (No. 14) - 64.3 (32 snaps)
- CB Thomas Williams (No. 23) - 63.2 (66 snaps)
- CB Jordan "Jojo" Crim (No. 35) - 62.5 (5 snaps)
- LB Caleb Woodson (No. 20) - 62.5 (33 snaps)
- S Tyson Flowers (No. 11) - 62.3 (63 snaps)
- DT Emmett Laws (No. 99) - 62.0 (7 snaps)
- DT Kelvin Gilliam Jr. (No. 22) - 60.8 (42 snaps)
- LB Noah Chambers (No. 16) - 60.2 (30 snaps)
- S Jordan Bass (No. 6) - 59.2 (39 snaps)
- OLB Aycen Stevens (No. 42) - 57.1 (20 snaps)
- NT Immanuel Hickman Sr. (No. 97) - 53.9 (17 snaps)
- LB Jaden Keller (No. 24) - 50.7 (42 snps)
- LB Kaleb Spencer (No. 3) - 49.6 (39 snaps)
- S/CB Isaiah Cash (No. 18) - 48.1 (42 snaps)
- DE Elhadj Fall (No. 94) - 47.4 (45 snaps)
Overall Top 10:
- DT Kody Huisman (No. 98) - 84.8 (39 snaps) - Defense
- HB Marcellous Hawkins (No. 27) - 81.2 (48 snaps) - Offense
- QB Kyron Drones (No. 1) - 78.2 (78 snaps) - Offense
- S/CB Joseph Reddish (No. 21) - 78.1 (18 snaps) - Defensne
- S Brennan Johnson (No. 8) - 73.9 (8 snaps) - Defense
- WR Cameron Seldon (No. 9) - 73.2 (16 snaps) - Offense
- CB Isaiah Brown-Murray (No. 9) - 70.5 (70 snaps) - Defense
- OLB Antwone Santiago (No. 26) - 70.2 (10 snaps) - Defense
- OLB Jason Abbey (No. 31) - 67.8 (25 snaps) - Defense
- WR Takye Heath (No. 2) - 67.1 (52 snaps) - Offense
More Virginia Tech Football News:
Published