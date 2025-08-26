All Hokies

Virginia Tech Unveils Depth Chart For Week 1 Against South Carolina

Kyron Drones will start under center, while Marcellous Hawkins mans the RB1 spot.

Thomas Hughes

Oct 26, 2024; Virginia Tech quarterback Kyron Drones (1) catches a touchdown pass against Georgia Tech.
Oct 26, 2024; Virginia Tech quarterback Kyron Drones (1) catches a touchdown pass against Georgia Tech. / Peter Casey-Imagn Images
Virginia Tech football has officially unveiled its depth chart for their Week 1 clash against the South Carolina Gamecocks in the Aflac Kickoff. The matchup, set for Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Ga., will begin at 3 p.m. ET on Sunday, Aug. 31, with streaming available on ESPN. The Hokies enter the contest looking to start the season on a strong note under fourth-year head coach Brent Pry after the 2024 campaign ended in a disappointing 6-7 finish. Here’s what the depth chart looks like going into Sunday’s season opener:

Quarterbacks:

Starter: Kyron Drones (r-Sr.)

Backup: William "Pop" Watson III (r-So.) or Garret Rangel (r-Jr.)

Running Backs:

Starter: Marcellous Hawkins (Sr.) or Terion Stewart (Gr.)

Backups: P.J. Prioleau (r-Sr.), Jeremiah Coney (r-So.), Tyler Mason (r-Fr.), Braydon Bennett (Gr.)

Wide Receivers:

Starters: Ayden Greene (Jr.), Donavon Greene (Gr.))

Backup to A. Greene: Tucker Holloway (r-Jr.)

Backup to D. Greene: Devin Alves (r-Jr.) or Shamarius "Snook" Peterkin (Fr.)

Slot Starter: Takye Heath (r-So.)

Slot Backup: Cameron Seldon (Jr.) or Isaiah Spencer (Jr.)

Tight Ends:

Starter: Benji Gosnell (r-Jr.)

Backup: Harrison Saint Germain (r-Jr.), Zeke Wimbush (r-So.), or Ja'Ricous Hairston (r-So.)

Offensive Line:

LT: Johnny Garrett (r-Jr.)

LT Backup: Aidan Lynch (r-Fr.)

LG: Tomas Rimac (r-Sr.)

LG Backup: Lucas Austin (r-Fr.)

C: Kyle Altuner (r-Fr.)

C Backup: Tommy Ricard (r-Fr.)

RG: Layth Ghannam (r-So.)

RG Backup: Brody Meadows (r-Jr.)

RT: Montavious Cunningham (r-Sr.)

RT Backup: Hannes Hammer (r-So.)

Defensive End:

Starters: Ben Bell (5-yr.) or Keyshawn Burgos (Sr.), James Djonkam (Gr.) or Elhadj Fall (r-Sr.)

Backup to Bell or Burgos: Aycen Stevens (r-So.) or Jason Abbey (r-So.)

Backups to Djonkam or Fall: Arias Nash (Sr.) or Deric Dandy (r-Fr.)

Defensive Tackle:

Starters: Kelvin Gilliam (r-Sr.), Kemari Copeland (r-Jr.)

Backup to Gilliam: Emmett Laws (r-Fr.) or Immanuel Hickman (Gr.)

Backup to Copeland: Kody Huisman (Sr.) or Christian Evans (Fr.)

Linebackers:

MLB: Caleb Woodson (Jr.) or Antwone Santiago (r-Jr.)

WLB: Jaden Keller (r-Sr.)

WLB Backup: Michael Short (r-Jr.)

SLB: Kaleb Spencer (Jr.) or Christian Ellis (Sr.)

SLB Backup: James Jennette (r-Sr.)

Cornerbacks:

Starters: Caleb Brown (r-Sr.) or Dante Lovett (Jr.), Thomas Williams (r-So.)

Backup to Brown or Lovett: Jordan "Jojo" Crim (Fr.) or Joseph Reddish (Jr.)

Backup to Thomas Williams: Krystian Williams (r-So.)

Nickelback:

Starter: Isaiah Brown-Murray (r-Jr.)

Backup: Isaiah Cash (Gr.) or Knahlij Harrell (Fr.)

Safeties:

Starters: Quentin Reddish (So.), Tyson Flowers (r-Jr.)

Backup to Reddish: Jordan Bass (Jr.)

Backup to Flowers: Sherrod Covil (Sr.)

Special Teams:

PR: Tucker Holloway (r-Jr.), Isaiah Spencer (Jr.) or Ayden Greene (Jr.)

KR: Thomas Williams (r-So.), P.J. Prioleau (r-Sr.) or Cameron Seldon (Jr.)

KO: Kyle Lowe (Gr.)

KO Backup: John Love (r-Jr.)

LS/SS: Christian Epling (r-Jr.)

LS/SS Backup: Drew Doyle (r-Fr.)

PK: John Love (r-Jr.)

PK Backup: Kyle Lowe (Gr.)

P: Nick Veltsistas (r-Sr.)

