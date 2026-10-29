Alexander-Arnold no encuentra su lugar en el Real Madrid: ¿puede volver al Liverpool?

La llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid, en el verano de 2025, despertó grandes expectativas, pero su adaptación al equipo todavía está lejos de lo esperado. Tras cerrar una larga etapa en el Liverpool, el lateral no logró ganarse un lugar fijo en el once titular y su participación en los últimos encuentros quedó relegada a un segundo plano.

En lo que va de la temporada 2026/27 de LaLiga, el defensor disputó apenas seis encuentros, tres de ellos desde el inicio, con un total de 265 minutos y una asistencia. Además, registra un 89% de efectividad en los pases, con 162 entregas acertadas sobre 182 intentos.

Si bien sus estadísticas muestran que puede aportar en la construcción ofensiva, la falta de minutos limita su influencia en el juego.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Una competencia que complica su lugar

La pelea por el lateral derecho representa uno de los principales obstáculos para Alexander-Arnold. La presencia de alternativas como Federico Valverde y Denzel Dumfries redujo sus posibilidades de ganarse un lugar estable en el once.

El Clásico frente al FC Barcelona, el pasado domingo 25 de octubre, fue una muestra de su situación: ingresó en los minutos finales de la victoria merengue por 2-1.

Carragher cuestionó su salida de Anfield

Las dificultades del inglés reabrieron el debate sobre su decisión de abandonar el Liverpool. Jamie Carragher, histórico defensor del conjunto de Merseyside, aseguró en el pódcast The Overlap que estaría dispuesto a recibirlo nuevamente y consideró que su salida pudo haber sido un error.

Más allá de su capacidad defensiva, Alexander-Arnold se destacó durante años por su visión de juego, sus cambios de frente y su precisión para generar ocasiones. Esas características lo convirtieron en una pieza diferencial en el conjunto inglés, especialmente en la salida desde el fondo.

Carragher considera que el equipo todavía siente su ausencia y que recuperar un perfil de esas características podría ser beneficioso para su funcionamiento ofensivo.

¿Puede volver en el corto plazo?

Pese a los argumentos de Carragher y al debate que existe entre los aficionados, un regreso a Anfield no aparece como una posibilidad concreta. El Liverpool no contempla su fichaje para el mercado invernal, mientras que el jugador mantiene su intención de luchar por un lugar en el Real Madrid de José Mourinho, con el que tiene contrato hasta 2031.

🚨 JUST IN: Trent Alexander-Arnold is reportedly on Chelsea's radar.



The player however has no interest in leaving Real Madrid, but Chelsea will keep their eyes on him. pic.twitter.com/rZrMC74IP8 — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 28, 2026

Por ahora, su futuro inmediato continúa ligado al equipo español. Alexander-Arnold todavía tiene margen para recuperar protagonismo y demostrar por qué fue considerado uno de los laterales más creativos del fútbol europeo.

Su regreso al Inglaterra, sin embargo, depende de mucho más que el deseo de sus antiguos compañeros o de una parte de la afición: también necesitaría un cambio en las prioridades deportivas de ambos clubes.

Estadísticas de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid

Temporada Partidos Goles Asistencias 2025/26 30 0 5 2026/27 7 0 1

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