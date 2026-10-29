Barcelona vs Alavés: previa, predicciones y alineaciones

El cierre de octubre tendrá al Barcelona como anfitrión del Alavés por la fecha 11 de LaLiga. Es un partido importante para los culés, que vienen de dos derrotas consecutivas, primero contra el PSG por la Champions League y luego ante el Real Madrid en el Clásico del domingo. Por eso, buscarán quedarse con los tres puntos para defender el liderazgo de la clasificación del campeonato español.

Pronóstico SI

El Barça llega herido y el Alavés podría terminar pagando los platos rotos. Los culés ganaron sus cuatro partidos de LaLiga en casa, salvo el Clásico, y los visitantes todavía no conocen la victoria fuera de Vitoria. Eso sí, la defensa culé lleva cinco encuentros de seis recibiendo goles, así que tampoco se espera una tarde perfecta.

Barcelona 3-1 Alavés

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Alavés?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Camp Nou

Fecha: sábado 31 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Alavés (últimos cinco partidos)

Barcelona : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Alavés: 1

Último partido entre ambos: 13/5/2026 - Alavés 1-0 Barcelona - Fecha 36, LaLiga 2025/26

Últimos 5 partidos

Barcelona Alavés Barcelona 1-2 Real Madrid 25/10/2026 Anaitasuna X-X Alavés 28/10/2026 PSG 4-2 Barcelona 20/10/2026 Alavés 1-1 Málaga 23/10/2026 Real Betis 2-5 Barcelona 17/10/2026 Celta de Vigo 2-1 Alavés 18/10/2026 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/2026 Alavés 1-2 Atlético de Madrid 10/10/2026 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/2026 Athletic Club 0-0 Alavés 19/9/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Alavés por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

El equipo de Hansi Flick atraviesa su primera crisis de resultados después de un inicio de temporada espectacular. La derrota 4-2 en París terminó con una racha de 13 partidos invicto y, cinco días después, el Merengue se impuso en el Camp Nou con un doblete de Kylian Mbappé. Los culés habían ganado sus nueve primeros partidos de LaLiga, que ayuda a que ahora tengan una ventaja de tres puntos en la clasificación a pesar de la caída el domingo.

El DT reconoció que sus futbolistas no estuvieron en las mejores condiciones durante el Clásico. "No estoy satisfecho, no estuvimos frescos ni al cien por cien", dijo, y lamentó la acumulación de lesiones, por lo que concedió dos días de descanso al plantel antes de retomar los entrenamientos.

La enfermería es su principal preocupación. Xavi Espart sufrió una lesión en el tobillo derecho y estará siete semanas de baja. Se suma a las ausencias de Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé, Dani Olmo y Roony Bardghji. El francés es quien tiene más posibilidades de regresar contra el Alavés, pero su participación dependerá de su evolución durante la semana.

Una buena noticia es la recuperación de Frenkie de Jong, que volvió a jugar después de casi cuatro meses de ausencia. Su regreso le ofrece al equipo otra alternativa para administrar los minutos de Pedri, uno de los futbolistas que más participación tuvo desde que empezó el calendario.

Posible alineación del Barcelona contra el Alavés (3-2-4-1): Joan García; Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joao Cancelo; Rodri, Fermín López, Pedri; Anthony Gordon, Raphinha, Lamine Yamal

Últimas noticias del Alavés

Quique Sanchez Flores, Alaves | NurPhoto/GettyImages

Los de Quique Sánchez Flores llegan al Camp Nou en la séptima posición de LaLiga, pero con seis jornadas sin ganar. En su última presentación liguera empató 1-1 ante el Málaga gracias a un gol de Aitor Mañas en el minuto 89 y antes había perdido 2-1 contra el Celta de Vigo.

Este miércoles disputó su primer partido de la Copa del Rey ante al Anaitasuna, de la División de Honor de Gipuzkoa, en una eliminatoria a partido único en Azkoitia. Sánchez Flores convocó a 23 futbolistas y planificó rotaciones para dar oportunidades a los menos habituales. "Necesitamos jugar, ganar y cambiar esta dinámica", había expresado el DT en la previa del encuentro. Para visitar al Barça no podrá contar con los lesionados Facundo Garcés y Mikel Rodríguez.

Posible alineación del Alavés contra el Barcelona (3-2-4-1): Antonio Sivera; Abde Rebbach, Nicolás Valentini, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Ángel Pérez; Carles Aleña, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Mariano Díaz, Lucas Boyé

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