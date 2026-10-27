¿Cómo quedó conformado el podio final del Balón de Oro 2026?
Tras una larga ceremonia se dio a conocer al ganador del Balón de Oro 2026. Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, fue distinguido con el premio después de su gran temporada con el Bayern Múnich y su excelente participación en el Mundial con la selección inglesa.
Con los Bávaros, Kane ganó la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa de Alemania. A nivel individual, el delantero inglés fue reconocido con el Trofeo Gerd Müller como el máximo goleador de la temporada en el futbol alemán y además ganó la Bota de Oro europea.
En 51 partidos con el Bayern, Kane regisstró 61 goles y siete asistencias. ¡Una verdadera locura!
Por si fuera poco, en el verano, 'Hurrikane' guió a la selección de los Tres Leones al tercer lugar del Mundial 2026. El goleador inglés registró seis goles y una asistencia en la Copa del Mundo.
¿Qué jugadores quedaron en segundo y tercer lugar del Balón de Oro 2026?
En la ceremonia solamente se dio a conocer al ganador del Balón de Oro, pero no se mencionó a los futbolistas que completaron el podio.
A través de sus canales oficiales, el Balón de Oro dio a conocer que Kylian Mbappé y Lamine Yamal fueron los futbolistas que quedaron en segundo y tercer lugar del galardón, respectivamente.
Mbappé queda en segundo lugar del Balón de Oro 2026
Kylian Mbappé no pudo levantar algún título con el Real Madrid en la temporada 2025/2026, sin embargo, el goleador francés tuvo una gran campaña a nivel individual. En 44 partidos disputados con los merengues anotó 42 goles y dio siete asistencias.
'Kiki' ganó el Pichichi de LaLiga y también fue el máximo anotador de la Champions League.
En el Mundial 2026, Mbappé volvió a demostrar que es un goleador de élite y que al final de su carrera estará entre los mejores de la historia. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador del torneo, con 10 goles, y también se convirtió en el máximo anotador histórico. También ganó el Balón de Bronce.
Lamine Yamal, tercer lugar del Balón de Oro 2026
Lamine Yamal tuvo una temporada de ensueño en la 2025/2026. Con el Barcelona, el joven extremo ganó LaLiga y la Supercopa de España. Con los blaugranas disputó 45 partidos, anotó 24 goles y dio 18 asistencias.
La joya del Barcelona ganó el premio al mejor futbolista de LaLiga.
En el Mundial 2026, disputó los ocho partidos que jugó la selección española y anotó un gol. Terminó levantando el título al final del torneo.
Si bien no ganó el Balón de Oro, fue distinguido por tercer año consecutivo con el Trofeo Kopa, al mejor futbolista joven del mundo.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.