¿Cómo quedó conformado el podio final del Balón de Oro 2026?

Tras una larga ceremonia se dio a conocer al ganador del Balón de Oro 2026. Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, fue distinguido con el premio después de su gran temporada con el Bayern Múnich y su excelente participación en el Mundial con la selección inglesa.

Con los Bávaros, Kane ganó la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa de Alemania. A nivel individual, el delantero inglés fue reconocido con el Trofeo Gerd Müller como el máximo goleador de la temporada en el futbol alemán y además ganó la Bota de Oro europea.

En 51 partidos con el Bayern, Kane regisstró 61 goles y siete asistencias. ¡Una verdadera locura!

Por si fuera poco, en el verano, 'Hurrikane' guió a la selección de los Tres Leones al tercer lugar del Mundial 2026. El goleador inglés registró seis goles y una asistencia en la Copa del Mundo.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 | Alex Grimm/GettyImages

¿Qué jugadores quedaron en segundo y tercer lugar del Balón de Oro 2026?

En la ceremonia solamente se dio a conocer al ganador del Balón de Oro, pero no se mencionó a los futbolistas que completaron el podio.

A través de sus canales oficiales, el Balón de Oro dio a conocer que Kylian Mbappé y Lamine Yamal fueron los futbolistas que quedaron en segundo y tercer lugar del galardón, respectivamente.

Mbappé queda en segundo lugar del Balón de Oro 2026

Kylian Mbappé no pudo levantar algún título con el Real Madrid en la temporada 2025/2026, sin embargo, el goleador francés tuvo una gran campaña a nivel individual. En 44 partidos disputados con los merengues anotó 42 goles y dio siete asistencias.

'Kiki' ganó el Pichichi de LaLiga y también fue el máximo anotador de la Champions League.

En el Mundial 2026, Mbappé volvió a demostrar que es un goleador de élite y que al final de su carrera estará entre los mejores de la historia. El delantero del Real Madrid fue el máximo goleador del torneo, con 10 goles, y también se convirtió en el máximo anotador histórico. También ganó el Balón de Bronce.

Kylian Mbappé quedó en segundo lugar en el Balón de Oro 2026 | David Ramos/GettyImages

Lamine Yamal, tercer lugar del Balón de Oro 2026

Lamine Yamal tuvo una temporada de ensueño en la 2025/2026. Con el Barcelona, el joven extremo ganó LaLiga y la Supercopa de España. Con los blaugranas disputó 45 partidos, anotó 24 goles y dio 18 asistencias.

La joya del Barcelona ganó el premio al mejor futbolista de LaLiga.

En el Mundial 2026, disputó los ocho partidos que jugó la selección española y anotó un gol. Terminó levantando el título al final del torneo.

Lamine Yamal quedó en tercer lugar del Balón de Oro 2026 | FRANCK FIFE/GettyImages

Si bien no ganó el Balón de Oro, fue distinguido por tercer año consecutivo con el Trofeo Kopa, al mejor futbolista joven del mundo.