Solamente quedan dos jornadas por disputarse en el Torneo Apertura 2026, es decir, seis puntos, aunque hay dos equipos que tienen la leve ventaja de tener un partido pendiente, Querétaro y Monterrey, los cuales se enfrentarán el próximo sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora, para saldar el cotejo que debió disputarse en la Fecha 7.



A dos fechas de culminar la fase regular, todavía quedan varios clubes con vida, mientras otros como Puebla, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez ya deben ponerse a pensar en el Clausura 2027. Lo más increíble es la batalla por el superliderato, ya que América (+15), Chivas (+11) y Cruz Azul (+10) están igualados con 29 puntos, pero la mejor diferencia de goles tiene a los emplumados en la cima.



Ahora bien, además de los ya mencionados tres grandes del fútbol mexicano, los otros que estarían conformando la disputa por el título son Atlas (27), Toluca (24), Xolos (22), León (22) y Santos Laguna (22), este último de forma sorpresiva porque tuvo un arranque de pesadilla, pero posteriormente se enrachó. Aquellos que aún no se dan por vencido y tienen una oportunidad por estar en la Fiesta Grande, gracias a las matemáticas, son Rayados (21), Pumas (20), Querétaro (20), Pachuca (19) y San Luis (19).

🔥 ¡LA PELEA POR LA CIMA ESTÁ QUE ARDE! ⚽🏆



América y Chivas comparten el liderato con 29 puntos, mientras Cruz Azul y Atlas les pisan los talones con 27. ¡Nadie quiere quedarse atrás! 👀



⚽ En la tabla de goleo, Salomón Rondón manda con 15 tantos, seguido de Henry Martín con… pic.twitter.com/NXDLlJZkuQ — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 2, 2026

¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2026 si arrancara hoy?

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

La primera llave nos traería un América contra Santos Laguna, donde podría parecer que los laguneros llegan como víctimas, sin embargo, estos le han dado un verdadero dolor de cabeza a los capitalinos en distintas ocasiones. Durante la fase regular, justo cuando los albiverdes pasaban por su peor momento, los azulcremas los golearon 3-0 en el Estadio Banorte Azteca a través de Henry Martín, el uruguayo Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas. La llave daría inicio en el Estadio TSM Corona para cerrar todo en el Nido.

Bryan González e Iván Moreno en el C2026 | Jam Media/GettyImages

En el caso de las Chivas, tendrían como rival a León. Curiosamente, estos dos no se han enfrentado en este semestre, ya que su juego se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre en el Bajío. De sus últimos cinco enfrentamientos, los rojiblancos se han llevado dos y los Esmeraldas tres. El Guadalajara lleva tres victorias consecutivas y los Panzas Verdes suman dos juegos sin ganar. El primer episodio sería en el Estadio Nou Camp y el segundo en el Estadio Akron.

Chiquete Orozco y Mourad El Ghezouani | Francisco Vega/GettyImages

Hablando del actual campeón defensor, Cruz Azul, le haría los honores a Xolos de Tijuana, los cuales no hace mucho chocaron en los cuartos de final del Apertura 2024, donde los fronterizos ganaron 3-0 la Ida e increíblemente, los celestes les repitieron la dosis en la vuelta para avanzar. En este semestre, los Canes Aztecas doblegaron 2-0 en la Perrera Más Grande con dianas del argentino Domingo Blanco y del marroquí Mourad El Ghezouani. El Estadio Caliente abriría la serie y el Estadio Banorte la cerraría.

Diego Barbosa y Milton Valenzuela | Agustin Cuevas/GettyImages

Por último, Atlas y Toluca conformarían la última llave. Estos dos equipos nos regalaron una final inolvidable en el Verano 1999, el cual acabó con los escarlatas coronándose en los penales, una historia que aún está marcada en la mente de muchos aficionados al fútbol mexicano. La gran inversión hecha por los nuevos dueños de los tapatíos funcionó porque están en la pelea por el trofeo, mientras los Diablos Rojos buscarían un tercer titulo de liga bajo el mando del argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed. El Estadio Nemesio Diez serviría de sede para el primer juego y el segundo estaría pactado en el Estadio Jalisco.