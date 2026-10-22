¿Con quién va Jürgen Klopp para El Clásico?
Jürgen Klopp, actual entrenador de la selección de Alemania, ha dejado clara su postura de cara al próximo Clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El estratega alemán reconoció que tiene cierta inclinación por el cuadro de la ciudad condal, aunque su preferencia responde tanto a cuestiones futbolísticas como a experiencias del pasado.
El técnico aseguró que seguirá atentamente uno de los encuentros más importantes del fútbol mundial, una rivalidad que ha acompañado durant prácticamente toda su vida. “Por supuesto que veré el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida”, declaró Klopp, según recoge Bulinews.
Al profundizar en sus preferencias, el entrenador alemán recordó que durante años simpatizó especialmente con el Barcelona debido a determinadas actitudes de los futbolistas madridistas. “Antes era más seguidor del Barcelona porque estaba en contra de las acciones de Pepe y otros defensas del Madrid”, afirmó, haciendo referencia a los enfrentamientos más intensos.
Aquella etapa estuvo marcada por una rivalidad especialmente caliente entre ambos clubes, con constantes enfrentamientos dentro del terreno de juego. Las acciones defensivas del Real Madrid, generaron numerosas controversias. Klopp reconoció que esos comportamientos influyeron directamente en su manera de vivir los enfrentamientos entre los dos gigantes de España.
Sin embargo, el entrenador alemán también dejó claro que actualmente su criterio responde principalmente al rndimiento deportivo de ambos conjuntos. “Hoy apoyo al mejor equipo. Y, viendo cómo están las cosas ahora mismo, probablemente sea el Barcelona”, aseguró, inclinando nuevamente la balanza hacia el conjunto catalán de cara al próximo enfrentamiento.
De esta manera, aunque evitó manifestarse como un aficionado incondicional de cualquiera de los dos equipos, Klopp dejó entrever que su simpatía actual está del lado azulgrana. El alemán considera que el Barcelona atraviesa un mejor momento futbolístico, argumento suficiente para respaldarlo en una nueva edición del enfrentamiento más mediático del fútbol español.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.