¿Con quién va Jürgen Klopp para El Clásico?

Jürgen Klopp, actual entrenador de la selección de Alemania, ha dejado clara su postura de cara al próximo Clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El estratega alemán reconoció que tiene cierta inclinación por el cuadro de la ciudad condal, aunque su preferencia responde tanto a cuestiones futbolísticas como a experiencias del pasado.

El técnico aseguró que seguirá atentamente uno de los encuentros más importantes del fútbol mundial, una rivalidad que ha acompañado durant prácticamente toda su vida. “Por supuesto que veré el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. He visto este partido en todas las etapas de mi vida”, declaró Klopp, según recoge Bulinews.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4 | Maja Hitij/GettyImages

Al profundizar en sus preferencias, el entrenador alemán recordó que durante años simpatizó especialmente con el Barcelona debido a determinadas actitudes de los futbolistas madridistas. “Antes era más seguidor del Barcelona porque estaba en contra de las acciones de Pepe y otros defensas del Madrid”, afirmó, haciendo referencia a los enfrentamientos más intensos.

Aquella etapa estuvo marcada por una rivalidad especialmente caliente entre ambos clubes, con constantes enfrentamientos dentro del terreno de juego. Las acciones defensivas del Real Madrid, generaron numerosas controversias. Klopp reconoció que esos comportamientos influyeron directamente en su manera de vivir los enfrentamientos entre los dos gigantes de España.

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Sin embargo, el entrenador alemán también dejó claro que actualmente su criterio responde principalmente al rndimiento deportivo de ambos conjuntos. “Hoy apoyo al mejor equipo. Y, viendo cómo están las cosas ahora mismo, probablemente sea el Barcelona”, aseguró, inclinando nuevamente la balanza hacia el conjunto catalán de cara al próximo enfrentamiento.

De esta manera, aunque evitó manifestarse como un aficionado incondicional de cualquiera de los dos equipos, Klopp dejó entrever que su simpatía actual está del lado azulgrana. El alemán considera que el Barcelona atraviesa un mejor momento futbolístico, argumento suficiente para respaldarlo en una nueva edición del enfrentamiento más mediático del fútbol español.