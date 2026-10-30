¿Cuándo fue la última vez que América, Cruz Azul y Chivas terminaron en los primeros tres lugares de la Liga MX?
América, Cruz Azul y Chivas dominan actualmente la clasificación general de la Liga MX. A falta de tres jornadas para concluir la fase regular, las "Águilas" ocupan el primer puesto, seguidas por la "Máquina" y el Guadalajara, respectivamente. Los tres clubes buscan terminar en lo más alto del campeonato mexicano.
El último liderato general del América llegó durante el Clausura 2024, cuando el conjunto dirigido por André Jardine acumuló 35 puntos. Las "Águilas" consiguieron diez victorias, cinco empates y solamente dos derrotas, además de presumir la mejor defensa del torneo, con apenas 12 goles recibidos en 17 encuentros disputados.
Aquella temporada también destacó por la capacidad ofensiva del América, que convirtió 30 goles durante la fase regular. Su dominio terminó por trasladarse a la liguilla, donde los azulcremas conquistaron el campeonato tras superar a Cruz Azul en la final, resultado que les permitió celebrar el bicampeonato del fútbol mexicano.
En el caso de Cruz Azul, su última aparición como líder general corresponde al Apertura 2024, bajo la dirección técnica de Martín Anselmi. Los de La Noria firmaron una campaña histórica al conseguir 42 puntos en 17 jornadas, estableciendo un récord para los torneos cortos con dicho formato y registrando solamente una derrota.
Sin embargo, aquel semestre de ensueño no terminó con el título para los cementeros. Pese a su contundente rendimiento durante la fase regular, Cruz Azul quedó eliminado en las semifinales de la liguilla. El equipo de Anselmi no consiguió transformar su dominio estadístico en un campeonato, aunque dejó una mrca histórica.
Por su parte, Chivas acumula la espera más prolongada entre los tres clubes. Su último liderato general ocurrió en el Apertura 2011, cuando consiguió 30 puntos. José Luis Real comenzó aquella temporada como entrenador, pero fue sustituido por Fernando Quirarte durante la competencia, sin impedir que Guadalajara terminara primero.
A pesar de finalizar en la cima, Chivas quedó eliminado por Querétaro en los cuartos de final. Ahora, quince años después, Guadalajara vuelve a competir por el liderato con América y Cruz Azul, en una clasificación sumamente cerrada que promete mantener la disputa hasta las últimas jornadas del Apertura 2026.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.