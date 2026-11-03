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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras derrotar 3-0 al Aston Villa

Los culés tienen un partido más antes del parón internacional
Sofia Lucena|
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | DeFodi Images/GettyImages

El Barcelona consiguió dejar atrás la mala racha de dos derrotas consecutivas (contra el PSG y el Real Madrid) con una goleada por 6-1 ante el Alavés en LaLiga. Este martes, los culés regresaron a la Champions League para recibir al Aston Villa en el Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick vencieron a los ingleses con comodidad. Ahora, de cara a su último partido previo al parón internacional, tendrán que viajar a la capital de España para enfrentarse al Atlético de Madrid por el campeonato local. No va a ser sencillo, sobre todo porque los dirigidos por Diego Simeone les pisan los talones en la tabla de posiciones.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona.

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Alex Baena, Atletico De Madrid
Alex Baena, Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El Barça va a cerrar su actividad previa al parón internacional de noviembre con una visita al Metropolitano. El Atleti va a buscar recortar distancias con los culés en la tabla de LaLiga por lo que los visitantes no pueden ceder.

  • 8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga

Juan Foyth, Villarreal
Juan Foyth, Villarreal | Quality Sport Images/GettyImages

El regreso después de la ventana internacional va a encontrar al Barça en el Camp Nou, donde recibirá al Villarreal luego de dos semanas sin partidos. El Submarino Amarillo es un rival complicado para los culés, que no van a tener mucho tiempo de preparación con el plantel completo.

  • 22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar

Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League

Champions League
Champions League | VALERY HACHE/GettyImages

La quinta jornada de la Champions llevará a los de Flick hasta Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah. El largo viaje es un desafío de logística, sobre todo por la cercanía entre partidos de las distintas competiciones. La distribución de minutos entre los futbolistas es uno de los aspectos a considerar para evitar sobresaltos.

  • 25/11/2026: Sabah vs Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga

Jose Maria Gimenez, RC Deportivo
Jose Maria Gimenez, RC Deportivo | Europa Press Sports/GettyImages

LaLiga sigue su rumbo y enfrentará a los de Flick y al RC Deportivo. El Dépor viene sorprendiendo en lo que va de la temporada y va a intentar quedarse con una victoria de local ante los líderes del campeonato.

  • 25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - LaLiga - Horario a confirmar

Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 15 de LaLiga

Ferran Jutgla, Celta De Vigo
Ferran Jutgla, Celta De Vigo | Europa Press Sports/GettyImages

El Barça empieza diciembre con el partido contra el Celta de Vigo en el Camp Nou por la fecha 15. El DT va a tener que armar un equipo que le permita ser competitivo y, a la vez, preserve a sus futbolistas de cara a una nueva seguidilla de partidos complicados

  • 6/12/2026: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - Horario por confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Atlético de Madrid

8/11/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Villareal

22/11/2026

TBD

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Sabah

25/11/2026

USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Champions League

TBD

RC Deportivo

29/11/2026

TBD

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Celta de Vigo

6/12/2026

TBD

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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Published | Modified
Sofía Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.