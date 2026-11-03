El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras derrotar 3-0 al Aston Villa
El Barcelona consiguió dejar atrás la mala racha de dos derrotas consecutivas (contra el PSG y el Real Madrid) con una goleada por 6-1 ante el Alavés en LaLiga. Este martes, los culés regresaron a la Champions League para recibir al Aston Villa en el Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick vencieron a los ingleses con comodidad. Ahora, de cara a su último partido previo al parón internacional, tendrán que viajar a la capital de España para enfrentarse al Atlético de Madrid por el campeonato local. No va a ser sencillo, sobre todo porque los dirigidos por Diego Simeone les pisan los talones en la tabla de posiciones.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona.
Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga
El Barça va a cerrar su actividad previa al parón internacional de noviembre con una visita al Metropolitano. El Atleti va a buscar recortar distancias con los culés en la tabla de LaLiga por lo que los visitantes no pueden ceder.
- 8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga
El regreso después de la ventana internacional va a encontrar al Barça en el Camp Nou, donde recibirá al Villarreal luego de dos semanas sin partidos. El Submarino Amarillo es un rival complicado para los culés, que no van a tener mucho tiempo de preparación con el plantel completo.
- 22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar
Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League
La quinta jornada de la Champions llevará a los de Flick hasta Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah. El largo viaje es un desafío de logística, sobre todo por la cercanía entre partidos de las distintas competiciones. La distribución de minutos entre los futbolistas es uno de los aspectos a considerar para evitar sobresaltos.
- 25/11/2026: Sabah vs Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga
LaLiga sigue su rumbo y enfrentará a los de Flick y al RC Deportivo. El Dépor viene sorprendiendo en lo que va de la temporada y va a intentar quedarse con una victoria de local ante los líderes del campeonato.
- 25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - LaLiga - Horario a confirmar
Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 15 de LaLiga
El Barça empieza diciembre con el partido contra el Celta de Vigo en el Camp Nou por la fecha 15. El DT va a tener que armar un equipo que le permita ser competitivo y, a la vez, preserve a sus futbolistas de cara a una nueva seguidilla de partidos complicados
- 6/12/2026: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - Horario por confirmar
El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Atlético de Madrid
8/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Villareal
22/11/2026
TBD
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Sabah
25/11/2026
USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Champions League
TBD
RC Deportivo
29/11/2026
TBD
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Celta de Vigo
6/12/2026
TBD
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.