El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras derrotar 3-0 al Aston Villa

El Barcelona consiguió dejar atrás la mala racha de dos derrotas consecutivas (contra el PSG y el Real Madrid) con una goleada por 6-1 ante el Alavés en LaLiga. Este martes, los culés regresaron a la Champions League para recibir al Aston Villa en el Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick vencieron a los ingleses con comodidad. Ahora, de cara a su último partido previo al parón internacional, tendrán que viajar a la capital de España para enfrentarse al Atlético de Madrid por el campeonato local. No va a ser sencillo, sobre todo porque los dirigidos por Diego Simeone les pisan los talones en la tabla de posiciones.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona.

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Alex Baena, Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El Barça va a cerrar su actividad previa al parón internacional de noviembre con una visita al Metropolitano. El Atleti va a buscar recortar distancias con los culés en la tabla de LaLiga por lo que los visitantes no pueden ceder.

8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga

Juan Foyth, Villarreal | Quality Sport Images/GettyImages

El regreso después de la ventana internacional va a encontrar al Barça en el Camp Nou, donde recibirá al Villarreal luego de dos semanas sin partidos. El Submarino Amarillo es un rival complicado para los culés, que no van a tener mucho tiempo de preparación con el plantel completo.

22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar

Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League

Champions League | VALERY HACHE/GettyImages

La quinta jornada de la Champions llevará a los de Flick hasta Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah. El largo viaje es un desafío de logística, sobre todo por la cercanía entre partidos de las distintas competiciones. La distribución de minutos entre los futbolistas es uno de los aspectos a considerar para evitar sobresaltos.

25/11/2026: Sabah vs Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga

Jose Maria Gimenez, RC Deportivo | Europa Press Sports/GettyImages

LaLiga sigue su rumbo y enfrentará a los de Flick y al RC Deportivo. El Dépor viene sorprendiendo en lo que va de la temporada y va a intentar quedarse con una victoria de local ante los líderes del campeonato.

25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - LaLiga - Horario a confirmar

Barcelona vs Celta de Vigo, fecha 15 de LaLiga

Ferran Jutgla, Celta De Vigo | Europa Press Sports/GettyImages

El Barça empieza diciembre con el partido contra el Celta de Vigo en el Camp Nou por la fecha 15. El DT va a tener que armar un equipo que le permita ser competitivo y, a la vez, preserve a sus futbolistas de cara a una nueva seguidilla de partidos complicados

6/12/2026: Barcelona vs Celta de Vigo - LaLiga - Horario por confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Atlético de Madrid 8/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Villareal 22/11/2026 TBD LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Sabah 25/11/2026 USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45 Champions League TBD RC Deportivo 29/11/2026 TBD LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Celta de Vigo 6/12/2026 TBD LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV