El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras vencer 6-1 al Alavés
Luego de los inesperados golpes ante el PSG y el Real Madrid por la Champions League y LaLiga, respectivamente, el Barcelona recibió al Alavés por la fecha 11 de torneo español. Los dirigidos por Hansi Flick ganaron por marcador de 6-1; Raphinha y Lamine Yamal marcaron un doblete cada uno, Fermín y Anthony Gordon completaron la cuenta.
Antes del parón internacional, el último del año, los culés tienen dos compromisos más, uno europeo contra el Aston Villa y luego el clásico contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
A continuación, el calendario con los próximos cinco partidos del Barça.
Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League
Los culés quieren dejar atrás la derrota contra el PSG y subir posiciones en la tabla de la fase de liga de la Champions. Para eso, va a tener que aprovechar la visita del Aston Villa en el Camp Nou para conseguir su tercera victoria en el certamen.
- 3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga
El último partido previo a l aventana internacional de noviembre llevará a los de Flick al Metropolitano. El Atlético de Madrid va a ser un partido muy importante porque los colchoneros van a intentar llevarse los puntos y acercarse al Barça en la tabla de LaLiga.
- 8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga
Después de dos semanas dedicadas a las selecciones, el Barça retoma la actividad en el Camp Nou contra el Villarreal. El Submarino Amarillo ya tiene la costumbre de complicarle los partidos a los culés, que van a tener que recuperar rápido la sintonía entre sus futbolistas.
- 22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar
Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League
Los catalanes van a tener un largo viaje para su quinto partido en la Champions. La visita al Sabah va a ser un desafío logístico para Flick, que tiene que administrar los minutos de sus jugadores en medio de un calendario que no da respiro.
- 25/11/2026: Sabah vs Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga
Después del viaje a Azerbaiyán, el Barça vuelve a casa para recibir al RC Deportivo. Flick y equipo intentarán aprovechar el apoyo de su hinchada para seguir sumando puntos en LaLiga.
- 25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - Champions League - Horario a confirmar
El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Aston Villa
3/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: TNT Sports, Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Atlético de Madrid
8/11/2026
USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Villareal
22/11/2026
TBD
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Sabah
25/11/2026
USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45
Champions League
TBD
RC Deportivo
29/11/2026
TBD
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.