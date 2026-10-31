El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras vencer 6-1 al Alavés

Luego de los inesperados golpes ante el PSG y el Real Madrid por la Champions League y LaLiga, respectivamente, el Barcelona recibió al Alavés por la fecha 11 de torneo español. Los dirigidos por Hansi Flick ganaron por marcador de 6-1; Raphinha y Lamine Yamal marcaron un doblete cada uno, Fermín y Anthony Gordon completaron la cuenta.

Antes del parón internacional, el último del año, los culés tienen dos compromisos más, uno europeo contra el Aston Villa y luego el clásico contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

A continuación, el calendario con los próximos cinco partidos del Barça.

Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League

Johan Manzambi, Aston Villa | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Los culés quieren dejar atrás la derrota contra el PSG y subir posiciones en la tabla de la fase de liga de la Champions. Para eso, va a tener que aprovechar la visita del Aston Villa en el Camp Nou para conseguir su tercera victoria en el certamen.

3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Julian Alvarez, Atletico de Madrid | Diego Souto/GettyImages

El último partido previo a l aventana internacional de noviembre llevará a los de Flick al Metropolitano. El Atlético de Madrid va a ser un partido muy importante porque los colchoneros van a intentar llevarse los puntos y acercarse al Barça en la tabla de LaLiga.

8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga

Renato Veiga, Villarreal | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Después de dos semanas dedicadas a las selecciones, el Barça retoma la actividad en el Camp Nou contra el Villarreal. El Submarino Amarillo ya tiene la costumbre de complicarle los partidos a los culés, que van a tener que recuperar rápido la sintonía entre sus futbolistas.

22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar

Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League

Champions League | SOPA Images/GettyImages

Los catalanes van a tener un largo viaje para su quinto partido en la Champions. La visita al Sabah va a ser un desafío logístico para Flick, que tiene que administrar los minutos de sus jugadores en medio de un calendario que no da respiro.

25/11/2026: Sabah vs Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga

Yeremay Hernandez, RC Deportivo | Quality Sport Images/GettyImages

Después del viaje a Azerbaiyán, el Barça vuelve a casa para recibir al RC Deportivo. Flick y equipo intentarán aprovechar el apoyo de su hinchada para seguir sumando puntos en LaLiga.

25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - Champions League - Horario a confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Aston Villa 3/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: TNT Sports, Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4 Atlético de Madrid 8/11/2026 USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Villareal 22/11/2026 TBD LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV Sabah 25/11/2026 USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45 Champions League TBD RC Deportivo 29/11/2026 TBD LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV