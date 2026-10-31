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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Barcelona tras vencer 6-1 al Alavés

El Barça retomó la cima de LaLiga
Sofia Lucena|
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Luego de los inesperados golpes ante el PSG y el Real Madrid por la Champions League y LaLiga, respectivamente, el Barcelona recibió al Alavés por la fecha 11 de torneo español. Los dirigidos por Hansi Flick ganaron por marcador de 6-1; Raphinha y Lamine Yamal marcaron un doblete cada uno, Fermín y Anthony Gordon completaron la cuenta.

Antes del parón internacional, el último del año, los culés tienen dos compromisos más, uno europeo contra el Aston Villa y luego el clásico contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

A continuación, el calendario con los próximos cinco partidos del Barça.

Barcelona vs Aston Villa, jornada 4 de la Champions League

Johan Manzambi, Aston Villa
Johan Manzambi, Aston Villa | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Los culés quieren dejar atrás la derrota contra el PSG y subir posiciones en la tabla de la fase de liga de la Champions. Para eso, va a tener que aprovechar la visita del Aston Villa en el Camp Nou para conseguir su tercera victoria en el certamen.

  • 3/11/2026: Barcelona vs Aston Villa - Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs Barcelona, fecha 12 de LaLiga

Julian Alvarez, Atletico de Madrid
Julian Alvarez, Atletico de Madrid | Diego Souto/GettyImages

El último partido previo a l aventana internacional de noviembre llevará a los de Flick al Metropolitano. El Atlético de Madrid va a ser un partido muy importante porque los colchoneros van a intentar llevarse los puntos y acercarse al Barça en la tabla de LaLiga.

  • 8/11/2026: Atlético de Madrid vs Barcelona - LaLiga - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Barcelona vs Villarreal, fecha 13 de LaLiga

Renato Veiga, Villarreal
Renato Veiga, Villarreal | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Después de dos semanas dedicadas a las selecciones, el Barça retoma la actividad en el Camp Nou contra el Villarreal. El Submarino Amarillo ya tiene la costumbre de complicarle los partidos a los culés, que van a tener que recuperar rápido la sintonía entre sus futbolistas.

  • 22/11/2026: Barcelona vs Villarreal - LaLiga - Horario por confirmar

Sabah vs Barcelona, jornada 5 de la Champions League

Champions League
Champions League | SOPA Images/GettyImages

Los catalanes van a tener un largo viaje para su quinto partido en la Champions. La visita al Sabah va a ser un desafío logístico para Flick, que tiene que administrar los minutos de sus jugadores en medio de un calendario que no da respiro.

  • 25/11/2026: Sabah vs Barcelona - Champions League - USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

RC Deportivo vs Barcelona, fecha 14 de LaLiga

Yeremay Hernandez, RC Deportivo
Yeremay Hernandez, RC Deportivo | Quality Sport Images/GettyImages

Después del viaje a Azerbaiyán, el Barça vuelve a casa para recibir al RC Deportivo. Flick y equipo intentarán aprovechar el apoyo de su hinchada para seguir sumando puntos en LaLiga.

  • 25/11/2026: RC Deportivo vs Barcelona - Champions League - Horario a confirmar

El calendario de los próximos cinco partidos del Barcelona

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Aston Villa

3/11/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Champions League

USA: Paramount+, DAZN USA, MEX: TNT Sports, Max Mexico, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4

Atlético de Madrid

8/11/2026

USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Villareal

22/11/2026

TBD

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Sabah

25/11/2026

USA: 12:45, MEX: 11:45, ESP: 18:45

Champions League

TBD

RC Deportivo

29/11/2026

TBD

LaLiga

USA: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

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Published | Modified
Sofía Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.