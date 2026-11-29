El Club América consumó su fracasó en el torneo Apertura 2026 tras ser eliminado por Rayados de Monterrey en los cuartos de final. El conjunto azulcrema se vio inoperante en la serie y cayó por 2-0 en el Estadio Azteca en el duelo de vuelta. Guillermo Almada ha sido señalado como el máximo responsable por la debacle del equipo de Coapa, pero los culpables de este fiasco se encuentran más arriba.

A inicios de junio, André Jardine se despidió del América. El técnico brasileño que consiguió un tricampeonato de la Liga MX con las Águilas, además de un Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX, en solo tres años al frente del club, dejó la institución en medio de un ambiente de incertidumbre.

¿Por qué las Águilas dejaron que Jardine, el técnico más ganador en su historia, se fuera de un día para otro? Esta es una de las preguntas que más se hacen los aficionados del América, sobre todo ante el desempeño de su equipo durante este semestre.

André Jardine quería continuar al frente del América, pero se terminó marchando | Hector Vivas/GettyImages

Las razones detrás de la salida de André Jardine

El 4 de junio, cuando se anunció su salida, Jardine explicó en una conferencia de prensa las razones que motivaron su salida del Club América.

El entrenador brasileño aseguró que "creció un sentimiento de querer seguir" al frente de las Águilas, pero que "el desgaste es bastante grande con los jugadores y la directiva, lo cual es normal en clubes grandes".

En una entrevista realizada a mediados de noviembre, Santiago Baños, presidente deportivo del América, aseguró que la relación con Jardine estaba "desgastada", que el técnico estaba "muy cansado" y que "decidimos ambas partes dar por terminada la relación".

Santiago Baños aseguró en una entrevista que la relación con Jardine estaba "desgastada" | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con numerosos reportes periodísticos, Jardine le habría exigido a la directiva reconstruir el plantel de las Águilas después de haber quedado en los cuartos de final del Clausura 2026. Sobre todo ante las probables bajas de Sebastián Cáceres y Jonathan dos Santos.

Asimismo, el brasileño habría tenido desacuerdos con la cúpula del club con respecto a los refuerzos que necesitaba el club. Ante la negativa de la directiva por traer contrataciones de jerarquía, Jardine habría dado un paso al costado.

Las diferencias entre Jardine y Almada

En una entrevista con la cadena TUDN, Santiago Baños habló sobre los diferentes estilos de gestión deportiva entre André Jardine y Guillermo Almada.

El presidente deportivo de las Águilas aseguró que el brasileño es un estratega que es "muy cariñoso" y "apapacha" a sus futbolistas, mientras que el uruguayo es "más serio" e "introvertido".

Almada ha sido señalado como el responsable del fracaso americanista | VICTOR CRUZ/GettyImages

Baños declaró que "buscaban cambiar el chip" con la llegada de Almada y volverse más "intensos". El directivo destacó que el uruguayo y su cuerpo técnico son "muy exigentes" y aseguró que iban por el "buen camino".

Un sello del "estilo Almada" son los exigentes entrenamientos con alta intensidad y carga física, y la disciplina casi militar, lo cual puede llevar a un desgaste en la relación con los jugadores.

¿El América se equivocó en contratar a Almada?

El Club América anunció a Guillermo Almada como su nuevo técnico el 8 de junio. El estratega uruguayo tomó las riendas de las Águilas con gran crédito tras sus trabajos en la Liga MX con el Santos Laguna y Pachuca.

Con los Guerreros, Almada consiguió el subcampeonato del torneo Clausura 2021, además de conseguir un superliderato en el Apertura 2019. El uruguayo se distinguió por potenciar a los jugadores de la cantera santista.

Durante su gestión en Pachuca, el club hidalguense consiguió cuatro títulos: el título del Apertura 2022, la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Con los Tuzos obtuvo el subcampeonato de la Copa Intercontinental 2024, tras caer ante el Real Madrid, disputó tres finales e impulsó y consolidó a jugadores de la cantera.

Guillermo Almada tuvo un gran paso por el Pachuca | NurPhoto/GettyImages

Sin embargo, en los últimos años, el rendimiento de Almada ha ido en franca caída. A finales de mayo de 2025, el técnico uruguayo salió del Pachuca tras tener diferencias con sus futbolistas y la directiva.

En julio de ese año, el técnico charrúa tomó las riendas del Real Valladolid en la segunda división española. El equipo tenía el objetivo de ascender de manera directa a LaLiga, sin embargo, en diciembre, cuando Almada recibió una oferta para tomar al Real Oviedo, los pucelanos marchaban en el décimo lugar de la tabla.

Guillermo Almada llegó con la encomienda de salvar al Oviedo | Denis Doyle/GettyImages

El 16 de diciembre de 2025, Almada tomó las riendas del Oviedo con el objetivo de evitar el descenso. El uruguayo estuvo 22 partidos al frente de los carbayones, pero el club terminó en el fondo de la tabla con solo 29 puntos. Al frente del Oviedo ganó cuatro partidos, empató siete y perdió 11.

Si bien Almada tuvo un paso más que exitoso por el futbol mexicano, su presente no era el mejor en el momento en el que la directiva americanista decidió contratarlo.

A esto hay que sumar que el técnico uruguayo, por su estricto estilo de trabajo, tiene un historial de tensiones con sus futbolistas y directivos, por lo que la apuesta era muy arriesgada.

Los errores de la directiva

Aunque Almada ha sido señalado como el máximo responsable del fracaso en el Apertura 2026, la culpa no es exclusiva del director técnico.

La directiva, encabezada por Santiago Baños, falló a la hora de planear el torneo. Los refuerzos llegaron tarde y, hasta el momento, no han demostrado ser diferenciales.

Miguel Borja, probablemente el refuerzo con mejor rendimiento, debutó hasta la jornada 8 del torneo.

Carlos Álvarez, quien llegó procedente del Levante a cambio de una cifra de entre seis y ocho millones de dólares, jugó hasta la fecha 9.

Miguel Borja jugó con el América hasta la jornada 8 | Jam Media/GettyImages

Santiago Bueno, quien llegó cedido del Wolverhampton, tuvo minutos hasta la jornada 11, al igual que Santiago Ramos-Mingo, quien habría costado casi 10 millones de dólares.

Óscar Perea debutó en la jornada 4. El delantero colombiano de 21 años llegó a las Águilas tras tener números decepcionantes en su cesión en el AVS Futebol SAD de Portugal en la temporada 2025/2026.

Edwin Cerrillo jugó sus primeros minutos en la jornada 5 y no tuvo gran aporte a lo largo del semestre.

¿Almada seguirá al frente del América para el Clausura 2027?

Después de la eliminación ante el Monterrey, Almada ofreció una conferencia de prensa en la que aceptó no haber conseguido "el objetivo" y pidió disculpas a los aficionados. El uruguayo aseguró que este fracaso "me da fuerza e impulso para el siguiente torneo" y hasta prometió que habrá refuerzos para el siguiente certamen.

¿Pero Almada seguirá al frente de las Águilas para el Clausura 2027? De acuerdo con el periodista Santiago Fourcade, Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, habría convocado a una reunión urgente para el lunes 30 de noviembre para discutir la situación del club. Esta versión señala que se vendrían "cambios de los fuertes" en el equipo de Coapa.