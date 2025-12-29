El intercambio que Chivas buscaría con Pachuca

Chivas continúa activo en el mercado de transferencias y ha puesto la mira en un nuevo talento surgido de Pachuca. La directiva rojiblanca analiza fórmulas creativas para reforzar su plantel, consciente de que el siguiente torneo exige mayor profundidad, variantes ofensivas y futbolistas con margen real de crecimiento.

El nombre que aparece en la agenda del Rebaño es el de Alan Bautista, jugador mexicano que ha despertado interés por su polivalencia y proyección. En Guadalajara consideran que su perfil encaja con la idea de rejuvenecer el plantel sin perder competitividad inmediata dentro de la Liga MX.

¿SE ARMA O NO SE ARMA? 🐐🔥🦫



Chivas y Pachuca cocinan un trueque con Alán Bautista en el medio por Erick Gutiérrez y Pocho Guzmán.



➡️ Los Tuzos quieren a Erick Gutiérrez. El tema del salario está siendo un obstáculo importante, pero según Jesús Bernal de ESPN, si lograran… pic.twitter.com/IrLEPPLUh5 — Futbol Total (@futboltotal) December 27, 2025

Bautista es un futbolista capaz de desempeñarse como extremo por ambas bandas, mediapunta e incluso como interior, una versatilidad que resulta especialmente atractiva para el cuerpo técnico. Su lectura de juego, movilidad entre líneas y capacidad para adaptarse a distintos esquemas lo colocan como una opción estratégica.

Para intentar concretar la operación, Chivas estaría dispuesto a poner sobre la mesa un intercambio. La propuesta incluiría a Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez como monedas de cambio, dos futbolistas con experiencia y recorrido que podrían resultar útiles para el proyecto deportivo de los Tuzos.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde Pachuca, la postura es de análisis profundo. La directiva hidalguense evalúa no solo el impacto deportivo inmediato de perder a Bautista, sino también el equilibrio financiero y la proyección a futuro. El club es consciente del valor de su cantera y no tomará decisiones apresuradas.

El tema salarial aparece como uno de los puntos clave en la negociación, particularmente en el caso de Erick Gutiérrez. De acuerdo con Jesús Bernal, de ESPN, Pachuca vería con buenos ojos el intercambio siempre que las condiciones económicas resulten viables para ambas partes.

En Guadalajara entienden que la operación no es sencilla, pero confían en que el paquete ofrecido pueda destrabar la negociación. El 'Rebaño' busca talento probado en Liga MX, con identidad nacional y capacidad para adaptarse rápidamente a la exigencia mediática y deportiva del club.

La decisión final, sin embargo, está en manos de Pachuca. Los Tuzos deberán definir si priorizan mantener a Alan Bautista como activo estratégico o si apuestan por fortalecer su plantel con futbolistas consolidados. Mientras tanto, Chivas espera, atento, a que el mercado termine de acomodar las piezas.