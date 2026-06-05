El jugador del Bayern Múnich por el que Florentino Pérez haría la oferta de 150 millones de euros

La campaña electoral a la presidencia del Real Madrid está que arde y los rumores sobre las promesas y posibles fichajes de los dos candidatos no cesan. Enrique Riquelme prometió que si él era presidente ficharía a Erling Haaland y Rodri Hernández como las dos grandes estrellas de su proyecto.

Por su parte, Florentino Pérez tiene a atados Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, y a José Mourinho como entrenador. Pero además anunció que, si vuelve a ser presidente, el martes hará una oferta de 150 millones de euros por un jugador que juega en un equipo de Champions.

Todas las miradas apuntaron rápidamente a Vitinha, pero desde The Telegraph señalan que ese jugador sería Michael Olise.

🚨💣 BREAKING: Florentino Perez’s player is actually MICHAEL OLISE.



Despite the denial, Real Madrid make a €150 MILLION bid. @TeleFootball pic.twitter.com/PFcKa6lApH — Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2026

Según el portal especializado, Transfermarkt, el valor actual de mercado del jugador es precisamente de 150 millones de euros.

El jugador francés está creciendo a pasos agigantados y en la eliminatoria de Champions entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, Florentino y su junta directiva tuvieron ocasión de seguirle muy de cerca. De hecho, Olise fue uno de los nombres propios de esos cuartos de final, haciendo dos grandes partidos.

Las estadísticas de Olise en el Bayern

A sus 24 años, Olise lleva dos temporadas jugando en el Bayern Múnich, tras llegar procedente del Crystal Palace en verano de 2024 por 53 millones de euros. Con el equipo bávaro suma cuatro títulos en solo dos temporadas: dos Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa. Además, fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2024 con la selección de Francia y es uno de los convocados por Didier Deschamps para disputar el Mundial 2026.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El jugador francés es una de las piezas fundamentales para Vincent Kompany en el conjunto alemán. En la temporada 2025/26 disputó un total de 52 partidos entre todas las competiciones, en los que anotó 22 goles y repartió 31 asistencias.

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