El Real Madrid presiona a la UEFA para que tome medidas por el caso Negreira

A través de un comunicado oficial, el Real Madrid confirmó que presentó un escrito ante el Comité de Disciplina de la UEFA para solicitar la reactivación del expediente relacionado con los pagos realizados por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

La institución presidida por Florentino Pérez sostiene que existen elementos que refuerzan las sospechas conocidas desde el inicio de la investigación y considera que la situación requiere una intervención inmediata por parte del máximo organismo regulador del fútbol europeo.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

Una denuncia que apunta a la integridad deportiva

Según expuso el Madrid, los pagos efectuados durante años a Negreira representan un grave riesgo para la transparencia y la igualdad de condiciones en las competiciones. En su escrito, el merengue argumenta que la existencia de vínculos económicos con una figura de poder dentro de la estructura arbitral genera dudas sobre principios fundamentales del deporte: la neutralidad, la imparcialidad y la credibilidad de los torneos.

Desde el club consideran que el impacto del caso trasciende el ámbito judicial y afecta directamente la confianza de aficionados, equipos y dirigentes en las instituciones deportivas.

Uno de los puntos centrales de la postura del conjunto blanco es que la UEFA actúe con autonomía respecto a los tribunales españoles. Entienden que los procedimientos disciplinarios deportivos pueden avanzar de manera independiente del proceso penal que todavía sigue en desarrollo.

Rosell And Bartomeu, Summoned To Testify As Investigated In The 'negreira Case'. | Europa Press News/GettyImages

Un mensaje alineado con la postura de Florentino Pérez

La presentación ante el ente regulador se encuentra en línea con una posición que Florentino Pérez había manifestado públicamente en reiteradas ocasiones. Durante los últimos meses, el presidente del Real Madrid insistió en la necesidad de que las autoridades deportivas actúen con firmeza frente a situaciones que puedan poner en duda la transparencia de las competencias.

Ahora, mientras la investigación judicial sigue su curso en España, la directiva madrileña reafirmó que continuará participando activamente en el proceso como acusación particular y que impulsará todas las acciones que considere necesarias.

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