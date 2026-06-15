La llegada de Xabi Alonso al Chelsea ofrece un motivo de ilusión en Stamford Bridge luego de una temporada 2025/26 bastante turbulenta.

Aunque competir a nivel internacional es fundamental para la continuidad del proyecto de BlueCo, para el DT español no ser parte de las mismas le servirá para aprovechar mejor las semanas sin estos exigentes torneos de por medio.

El Mundial 2026 puede modificar el mercado de fichajes del verano consecuencia del efecto positivo (y negativo) que generan las actuaciones en el torneo sobre las cotizaciones de los futbolistas. Alonso cuenta con margen para moldear la plantilla según sus preferencias y también el Chelsea le colabora al buscar cubrir un gran número de posiciones.

10 objetivos del Chelsea para seguir en el Mundial 2026

Arquero

Mike Maignan, Milan | Pier Marco Tacca/GettyImages

En la portería vuelve a aparecer el nombre de Mike Maignan. El francés firmó una extensión de contrato con el Milan luego de quedar vinculado con los Blues el verano pasado. Lo positivo es que, con el proceso de renovación del club italiano en marcha, la institución inglesa podría probar suerte nuevamente en busca de un guardameta titular.

Francia disputará la fase de grupos frente a Senegal el 16 de junio, Irak el 22 y Noruega el 26.

Otro arquero relacionado con los londinenses es James Trafford, perteneciente al Manchester City. Diversos clubes de la Premier League siguen de cerca al internacional inglés, que brilló en las copas domésticas y ocupará un lugar por detrás de Jordan Pickford durante el Mundial.

Inglaterra enfrentará a Croacia el 17 de junio, Ghana el 23 y Panamá el 27.

Defensor central

Ousmane Diomande, Sporting CP | Diogo Cardoso/GettyImages

En defensa aparece Joel Ordóñez, integrante de una selección ecuatoriana que llega al Mundial respaldada por una zaga muy sólida. El jugador del Brujas reúne una buena salida con balón y un físico de primer nivel. El desarrollo del torneo influirá en la decisión final ya que el Chelsea todavía no está 100% convencido del jugador hasta este momento.

Ecuador perdió contra Costa de Marfil el 14 de junio, jugará frente a Curazao el 20 y Alemania el 25.

En el listado de centrales también figura Ousmane Diomande. El interés por el defensor del Sporting CP no es nuevo, de hecho, llevan ya varios mercados de fichajes con la posibilidad de verlo en Stamford Bridge.

Costa de Marfil le ganó a Ecuador el 14 de junio, enfrentará a Alemania el 20 y Curazao el 26.

Jan Paul van Hecke apunta al Tottenham, aunque todavía no existe un acuerdo con el Brighton. Los anteriores DT de los Blues valoraban mucho al neerlandés debido a su calidad para iniciar jugadas desde el fondo, y, ahora, es también una virtud apreciada por Alonso.

Países Bajos empató con Japón, se medirá con Suecia el 20 y Túnez el 26.

Centrocampista

Valentin Barco, Argentina | Gustavo Pagano/GettyImages

En la mitad de campo aparece Valentín Barco. BlueCo incorporó al argentino durante el verano pasado para el Racing de Estrasburgo y ahora, un año después, prepara su regreso a la Premier, donde tuvo seis apariciones con el Brighton durante su adolescencia. Ahora, formará parte del plantel de Alonso en la campaña 2026/27.

Argentina enfrentará a Argelia el 16 de junio, Austria el 22 y Jordania el 28.

Lucas Bergvall sigue bajo seguimiento del Chelsea desde la propuesta realizada en enero. La permanencia del Tottenham en primera división dificulta una operación durante este mercado, pero el sueco continúa dentro del radar Blue.

Suecia goleó a Túnez el 14 de junio, enfrentará a Países Bajos el 20 y Japón el 25.

Mediapuntas

Morgan Rogers, Inglaterra | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Morgan Rogers despertó muchísimo interés consecuencia de una tremenda temporada con el Aston Villa. Sumado a eso, la confianza de Thomas Tuchel apunta a darle un papel importante con Inglaterra durante el Mundial. Además mantiene una amistad muy cercana con Cole Palmer, que jugará su cuarta temporada en Londres. El tema es que la ausencia en la Champions League deja a los Blues por detrás de otros aspirantes en esta carrera.

Arda Güler fue uno de los futbolistas que respondió de buena manera bajo la conducción de Xabi Alonso durante su breve etapa en el Real Madrid. El turco se ganó la confianza del DT español y un lugar destacado en un equipo lleno de estrellas. El problema está en que haría falta una oferta enorme para convencer al club madrileño de venderlo, aunque la presencia de Alonso en el oeste de Londres podría influir.

Turquía perdió contra Australia el 13 de junio, jugará contra Paraguay el 19 y Estados Unidos el 25.

Extremos

Francisco Trincao, Portugal | Carlos Rodrigues/GettyImages

La búsqueda de extremos dependerá del sistema elegido por Alonso durante su primer año. En caso de utilizar una línea de tres defensores, resultarán valiosos atacantes capaces de actuar por zonas interiores y por los costados. Francisco Trincao encaja en ese perfil luego de tener una gran campaña con el Sporting CP.

Portugal disputará la fase de grupos frente a República Democrática del Congo el 17 de junio, Uzbekistán el 23 y Colombia el 28.