3 jugadores del FC Barcelona que deben impresionar a Hansi Flick en la pretemporada

El FC Barcelona ya arrancó con los trabajos de pretemporada a la espera de que se sumen la gran cantidad de futbolistas que disputaron la última semana de competencia en el Mundial 2026, incluyendo a Anthony Gordon, una de las caras nuevas.

Este viernes, el Barça jugará su primer amistoso de preparación, en la Ciutat Esportiva ante el CE Europa, sin retransmisión en vivo. En ese, varios futbolistas intentarán aprovechar la falta de figuras para demostrar su valía y llamar la atención de Hansi Flick, que tiene como máximo objetivo conquistar la UEFA Champions League tras varios años de desilusiones en instancias definitorias.

La temporada arrancará contra el Athletic Club en el Camp Nou el jueves 27 de agosto por la segunda jornada de LaLiga. Cabe destacar que los clubes que mayor cantidad de jugadores aportaron a la Copa del Mundo tienen la posibilidad de postergar su encuentro de la primera fecha para tener algunos días más de descanso.

A continuación, los tres futbolistas que deberán llamar la atención de Flick en la pretemporada.

1. Marc Casadó

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Parecía tener la decisión tomada de marcharse del Barça, el club de su vida. Las negociaciones por su fichaje se han dilatado y ha comenzado la pretemporada junto a sus compañeros, donde se jugará la última ficha por ganarse un lugar en la consideración de Hansi Flick.

2. Roony Bardghji

FC Barcelona v Real Betis - La Liga EA Sports 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

Será su primera pretemporada con el Barça y las llegadas de Gordon y Adeyemi atentan directamente contra sus minutos de juego, por lo que tendrá que mostrar un gran nivel en las semanas de preparación para no caer en la consideración de Hansi Flick.

3. Andreas Christensen

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Si bien renovó su contrato este verano por dos temporadas más, la opción de cortar el vínculo al final de la primera es algo que preocupa al danés. Sus minutos de juego en la última campaña fueron realmente pocos y tendrá que demostrar toda su valía en esta pretemporada para no quedarse afuera de la planificación del entrenador alemán.

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