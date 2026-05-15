El Real Madrid vivió en la 2025/26 una temporada absolutamente nefasta, con resultados flojos dentro del campo y con varios escándalos extra futbolísticos impropios de un club con la grandeza del Merengue.

La relación entre Mbappé y Arbeloa, desde su promoción desde el Castilla al primer equipo post salida de Xabi Alonso, no ha sido la mejor y estos casos fueron los detonantes de una guerra que estalló con particular fuerza en las últimas horas.

3 momentos que rompieron la relación entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

1. La declaración de Arbeloa post Espanyol

Real Madrid Training Session And Press Conference | Denis Doyle/GettyImages

Tras la victoria del Real Madrid frente al Espanyol, Arbeloa fue preguntado sobre el polémico viaje de Mbappé a Italia y contestó de manera llamativa: "No creamos el Real Madrid con jugadores que saltan al campo en esmoquin".



2. De posible titular a no convocado para El Clásico

Kylian Mbappé of Real Madrid CF is seen during the warmup | SOPA Images/GettyImages

Tras sus vacaciones en Italia, Kylian Mbappé quería ser titular en El Clásico frente al FC Barcelona por la jornada 32 de LaLiga. Según trascendió, abandonó el entrenamiento al enterarse de que no iba a ser desde la partida.



Posteriormente, fue excluido de la convocatoria y subió una historia a Instagram viendo el partido por televisión en una cadena francesa y con el resultado ya 0-2, actitud que cayó mal en la gente.

3. Los abucheos y los cruces post Real Oviedo

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Contra el Real Oviedo, primer partido del Merengue en el Bernabéu tras los escándalos y la derrota en el Camp Nou, Arbeloa mandó al campo a Kylian Mbappé, exponiéndolo a fuertes abucheos del público presente en Chamartín.



"Estoy bien, estoy muy bien. No he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Vini, Mastantuono y Gonzalo", dijo el francés post partido.



Arbeloa, por su parte, disparó munición gruesa: "Está claro que si yo no le pongo no puede jugar porque soy el entrenador del Real Madrid. He tenido una conversación con él antes del partido y no sé qué ha podido interpretar. Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. Mientras esté en esta silla yo voy a decidir quién juega y no juega. Si no les gusta, que esperen al siguiente".