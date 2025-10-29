5 beneficiados y 5 perjudicados en el Real Madrid tras la llegada Xabi Alonso

Detrás de la victoria en el Clásico, todo habría hecho suponer que el ambiente en el Real Madrid iba a ser inmejorable. Más allá de la celebrada victoria del domingo, los números son contundentes: 13 partidos, 12 triunfos y apenas una derrota en la era Xabi Alonso.

Sin embargo, según informa The Athletic, hay tensiones al interior del plantel merengue. Respecto a lo vivido con Carlo Ancelotti, donde los futbolistas tenían más libertad en su manera de gestionar, la llegada del Tolosarra cambió hábitos (malos, según entiende el propio Xabi), impuso reglas claras y estrictas y de esta manera, con otras cuestiones del día a día, se ganó la admiración de muchos pero el descontento de otros.

El cruce con Vinicius Jr. después de ser reemplazado por Rodrygo a los 71' de partido ante el Barcelona, generó que más allá de la alegría clásica, se llegue a esta situación en la cual comienzan a descubrirse malestares dentro de la plantilla blanca.

Entonces, con este panorama, en Sports Illustrated Fútbol detallamos cuáles son los beneficiados y perjudicados que deja hasta acá la llegada de Xabi Alonso.

BENEFICIADOS POR XABI ALONSO

1- EDUARDO CAMAVINGA

El francés suele lesionarse seguido, y eso lo ha perjudicado para tener continuidad en el Real Madrid, pero Xabi Alonso entiende que puede cumplirle y muy bien en muchos lugares del campo de juego, beneficiando su juego de pase y presión. Su exhibición ante el FC Barcelona el último domingo en posición de mediocampista derecho fue clave para el triunfo blanco.

2- FRANCO MASTANTUONO

Xabi lo llamó y tentó en sumarse al Madrid cuando su salida de River y llegada al PSG era casi un hecho. El argentino no dudó y fue titular en casi una decena de partidos desde su arribo a Valdebebas. Es joven y tiene muchísimo margen de crecimiento, más allá de no haber ido de titular ni ante la Juventus ni ante el FC Barcelona.

3- KYLIAN MBAPPÉ

Es el jugador de campo que prácticamente jugó todos los minutos de la temporada hasta acá. Es el gran estandarte del sistema, idea y forma del Real de Xabi Alonso, por encima de Vinicius Jr. Le devolvió el hambre y hoy Mbappe no solo es un "killer" en el área contraria, sino también corre mucho más y mucho mejor que con Carlo Ancelotti en la temporada pasada.

4- ARDA GÜLER

Si no hay fútbol en el Real Madrid, es porque Guler no está jugando. Es el cerebro del juego Merengue, y Xabi Alonso lo respalda y le da la titularidad que tanto le costó con Carlo Ancelotti la temporada pasada. Su sociedad con Mbappe es letal para las defensas rivales.

5- AURELIEN TCHOUAMENI

Con Carlo Ancelotti supo jugar de defensa central y también de mediocampista en esa posición, y más allá de buenos rendimientos, jamás sobresalía y hasta tuvo que agachar la cabeza y trabajar cuando quedó retratado en varios partidos por los goles rivales. Hoy en día, para el entrenador Tolosarra es determinante su posicionamiento y donde él está parado, es donde va a esperar el Real Madrid. Fundamental.

PERJUDICADOS POR LA LLEGADA DE XABI ALONSO

1- VINICIUS JR.

Xabi Alonso decantó por Kylian Mbappe como su referente total dentro del campo, y se lo hace ver y pagar. Ya contra el PSG en el Mundial de Clubes iba a ser suplente, pero la lesión de Trent Alexander Arnold le dio titularidad en lo que fue derrota 4-0, y eso se suma al reemplazo hecho el domingo pasado en El Clásico. No termina de demostrar lo que sabe y que todavía no renueve su contrato con el club lo hace todo más significativo. ¿Seguirá después del Mundial 2026?

2- ANTONIO RÜDIGER

El marcador central alemán quedó como responsable de dos de los goles del PSG en el WCC, y encima se lesionó comenzando la temporada, sumado a la llegada de Dean Huijsen como refuerzo, seguramente deje el club al finalizar esta temporada.

3- DANI CEBALLOS

Tchouameni, Bellingham, Guler, Mastantuono, Valverde... todos ellos por encima del ex Betis, que buscaría su salida si las oportunidades para él siguen siendo escasas.

4- FRAN GARCÍA

La llegada de Álvaro Carreras lo eclipsó totalmente y casi no suma minutos en campo. Entre él y Mendy, seguramente uno de los dos deje el club en el corto plazo, aunque se le abre una esperanza para seguir ya que el francés lleva 5 meses sin jugar.

5- ENDRICK

El delantero de Brasil es el único que no sumó minutos de los jugadores de campo en lo que va de la temporada, perjudicándose notablemente. Si Ceballos se ve relegado por la jerarquía en su sitio del terreno de juego, acá con Mbappe, Vini, Rodrygo, el propio Mastantuono, Brahim y hasta Gonzalo, parece muy poco probable que sume minutos. Vale recordar que la temporada pasada, cuando entró, siempre cumplió. Con Xabi, no parece tener lugar.