¿Mal ambiente en el Real Madrid? Varios jugadores estarían molestos con Xabi Alonso

El aterrizaje de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid ha supuesto una revolución en todo sentido. El entrenador vasco, conocido por su meticulosidad y disciplina, ha impuesto una metodología que no todos dentro del vestuario han recibido con los brazos abiertos.

De hecho y aunque los resultados deportivos avalan el trabajo del tolosarra en este inicio de temporada (los blancos suman 12 victorias en 13 partidos oficiales, lideran LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona y son uno de cinco clubes en ganar sus tres desafíos en la Champions League), la tensión interna empieza a notarse.

El caso más mediático ha sido el de Vinícius Júnior, quien protagonizó una reacción desmedida en el Clásico al ser sustituido en el minuto 72, y aunque recién pidió disculpas a gran parte del madridismo, incluyendo afición, compañeros e incluso al presidente Florentino Pérez, curiosamente no mencionó a Xabi Alonso, en un gesto que no pasó inadvertido y que refleja cierta distancia entre ambos.

⚠️⛔️ Varios futbolistas del Real Madrid están MOLESTOS con los nuevos métodos estrictos de Xabi Alonso, que encontró “MUCHOS MALOS HÁBITOS” en el plantel.



🗣️ “ÉL SE CREE GUARDIOLA, PERO POR AHORA ES SÓLO XABI”, dijo el entorno de un jugador importante.



⏱️ Horarios más…

Asimismo, el atacante brasileño parece no estar sólo en la incomodidad respecto al antiguo estratega del Bayer Leverkusen. Es que según The Athletic, a varios futbolistas del Real no les gusta la metodología utilizada por Alonso. “Él se cree (Pep) Guardiola, pero por ahora es sólo Xabi”, confesó al citado medio digital una persona cercana a un jugador del Madrid.

Horarios más estrictos, sesiones largas, obligatoriedad de trabajo en el gimnasio y análisis de video detallados son parte de la nueva rutina que impone el estratega de 43 años. Exigencias que han supuesto un choque con la comodidad y libertad que había tenido la plantilla merengue en el ciclo anterior, con Carlo Ancelotti.

Sin embargo, el fondo del asunto parece más profundo que una simple cuestión de disciplina. El cambio cultural que el campeón del mundo en 2010 como centrocampista de España intenta imponer responde a su visión de modernizar un equipo que, pese a su talento, había caído en cierta autocomplacencia durante el curso pasado.

El tiempo dirá si el vestuario se adapta a su nuevo líder o si el desgaste emocional termina afectando al grupo. Por ahora, los resultados protegen a Xabi Alonso, quien igualmente necesitará conseguir títulos en esta 2025/26 en pro de asegurar su continuidad en el Real Madrid.

