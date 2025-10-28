En cuestión de semanas el ambiente en Anfield Road ha pasado a ser tenso. Es que tras un inicio de temporada prometedor, el Liverpool, campeón vigente de la Premier League, ha entrado en una preocupante crisis producto de cinco derrotas en sus últimos seis partidos oficiales, incluyendo cuatro en la citada competición doméstica.

El equipo que entrena Arne Slot ahora se encuentra a siete puntos del líder, el Arsenal, aunado a haber perdido la chispa y el orden táctico que lo caracterizó tanto en la 2024/2025 como a inicios de este ejercicio.

Si bien es es cierto que desde la dirigencia se asegura que ni se plantean despedir al entrenador, lo cierto es que si el equipo no levanta cabeza los rumores comenzarán a circular.

5 entrenadores que podrían ir al Liverpool si echan a Arne Slot

5. Fernando Torres | Atlético de Madrid B

Fernando Torres | Angel Martinez/GettyImages

Prácticamente ningún entrenador de divisiones inferiores sería bien recibido en Anfield, salvo uno: El Niño. En efecto, quien viviera su "prime" como futbolista con los Reds (allí fue Balón de Bronce en 2008) viene haciendo una comedida, pero evolutiva carrera en las inferiores del Atlético de Madrid, ya que del Juvenil ha pasado a dirigir al B.



Sin embargo, considerando que El Cholo Simeone parece no tener fecha de caducidad en la capital de España, Torres meditaría dar el salto a la competición élite y encargarse de este Liverpool, si finalmente termina saliendo Slot y la directiva apela por una opción emotiva y que eleve la intensidad de sus jugadores.

4. Gareth Southgate

Gareth Southgate | DARREN STAPLES/GettyImages

Pese a las mediáticas críticas recibidas por su estilo conservador, Southgate guio a la selección inglesa a competir de forma sostenida en la primera línea universal. Para prueba un botón: finalista en dos Eurocopas consecutivas (2021 y 2024); cuarto lugar en el Mundial de Rusia 2018 y cuartofinalista en Qatar 2022.



Luego de su salida de los Three Lions, el DT de 55 años analiza su futuro, sabiendo que pronto encabezará un proyecto ilusionante a cualquier escala. Y en la Ciudad de los Beatles pudiera encajar, especialmente si se desea conseguir rigidez táctica y competitividad.

3. Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi | Soccrates Images/GettyImages

El italiano fue uno de los grandes candidatos a reemplazar al mítico Jürgen Klopp en 2024, gracias a su excelente trabajo con el Brighton, al que llevó a igualarse con los grandes de Inglaterra. Finalmente y a sabiendas de que era Slot el elegido en Merseyside, De Zerbi firmó con el Olympique de Marsella, donde está consolidando una idea ambiciosa, empujando a la tradicional oncena al subcampeonato de la Ligue 1 en su primera oportunidad y exhibiendo su estilo ofensivo, basado en la posesión y la presión alta, incluso en el actual ejercicio.



Nadie duda de que la filosofía de Bob se adapta a lo que gusta en el conjunto red; no obstante, su vinculación con la escuadra francesa puede complicar cualquier intento inmediato de contratación.

2. Steven Gerrard

Steven Gerrard | Yasser Bakhsh/GettyImages

Stevie G siempre estará ligado al Liverpool. Ídolo eterno y capitán histórico, el ex volante, hoy de 45 años, ya estuvo considerado para el banquillo de Anfied cuando Klopp anunció su marcha, pero la plana mayor optó por la experiencia de Arne Slot.



Gerrard ha acumulado bagaje en rol de entrenador en tres ligas distintas, incluyendo su paso por la Premier, con el Aston Villa entre 2021 y 2023. Su conocimiento del club y carisma lo convierten en un aspirante natural, pese a que algunos todavía dudan de si está listo para liderar un proyecto de la magnitud del seis veces campeón de Europa.

1. Jürgen Klopp

Jürgen Klopp | James Baylis - AMA/GettyImages

Sería el retorno soñado por toda la afición roja, y "apenas" año y medio después de irse por decisión propia. El alemán, considerado el mejor estratega del Pool en el siglo XXI, guio al club a un resurgir de película a finales de la década pasada, conquistando la Champions League en la 2018/2019 y devolviendo el título de Premier a la ciudad en la 2019/2020, tras 30 años de espera (también metió a la escuadra en cuestión en dos finales de UCL, cayendo en ambas ocasiones ante el Rea Madrid).



Aunque decidió tomarse un descanso de los banquillos y enrolarse de director global de fútbol en la corporación Red Bull, el fuerte vínculo emocional de Klopp con la entidad de Merseyside y su profunda conexión con la hinchada lo mantienen como una opción latente.