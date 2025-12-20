5 equipos a los que puede ir Franco Mastantuono cedido por el Real Madrid

La posible cesión de Franco Mastantuono en el próximo mercado invernal ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda, pero reiterada en el Real Madrid desde finales del siglo pasado: que muchas de las jóvenes promesas que ficha el club blanco no terminan de explotar en el Bernabéu.

De hecho, el canterano de River Plate apenas acumula un gol y una asistencia en 14 encuentros oficiales en el curso, tras costar alrededor de 60 millones de euros el verano anterior. Argumentos que seguramente le costará al mediapunta zurdo a la hora de recuperar su titularidad en la segunda mitad de contienda, lo que se transforma en una mala noticia, a seis meses del Mundial.

Pues tomando en cuenta su deseo de salir cedido a una escuadra en la que tenga continuidad a fin de ser convocado por Argentina para la Copa del Mundo, se analizarán cinco equipos a los que puede arribar Mastantuono en enero.

5. RB Leipzig

El Leipzig está en una buena primera mitad de campaña | RONNY HARTMANN/GettyImages

Los Toros Rojos completan el abanico de candidatos a obtener los servicios de Franco. El conjunto alemán pelea por la segunda posición de la Bundesliga y cuenta con una reputación sólida de equipo ideal para potenciar a jóvenes valores, a raíz de un estilo dinámico y ofensivo.



El Leipzig puede otorgar minutos, protagonismo y un entorno competitivo de alto nivel al internacional argentino, además de una estructura pensada a la hora de pulir talento antes del salto definitivo a la élite europea.

4. West Ham United

El West Ham de Nuno Espírito Santo está en problemas y podría necesitar de un talento como el argentino | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Los londinenses surgen dentro de las opciones reales pero exigentes debido a la complicada situación de una entidad que lucha por no descender, pese a gozar de músculo económico.



Claro está, la búsqueda de un mediapunta o extremo con habilidad y personalidad, por parte del entrenador de los Hammers, Nuno Espírito Santo, encaja con el perfil del ex River, junto a la posibilidad de destacar en una competición top, del calibre de la Premier League.

3. Espanyol

Mastantuono ya enfrentó al Espanyol en la primera vuelta de esta edición de LaLiga | Diego Souto/GettyImages

El cuadro perico emerge de alternativa interesante para el refinado zurdo, ya que significaría mantenerse en LaLiga. Asimismo, la institución catalana conserva una muy buena relación con el propio Real Madrid en lo institucional, y en lo relativo a la cesión de ascendentes futbolistas que necesitan minutos en Primera División.



Sin dudas, el sudamericano asumiría la responsabilidad de generar juego entre líneas dentro de una oncena que necesita elementos diferenciales en el último cuarto de cancha.

2. Benfica

El Benfica pudiera obtener a Mastantuono a préstamo | DeFodi Images/GettyImages

El legendario club lisboeta, también de buen trato con su par merengue y con fama de fungir de plataforma para la exposición de noveles activos, es otro de los que figuran en la lista de pretendientes inmediatos de Masta.



En lo deportivo, las Águilas buscan jugadores desequilibrantes que les permitan dar un salto de calidad en la batalla por el liderato de la Primeira Liga, donde marchan terceros, tras sus rivales de siempre, Porto y Sporting Clube.

1. River Plate

Franco Mastantuono puede volver a River Plate, pero a préstamo desde el Real Madrid | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Han sido varios los medios de comunicación que aseguran que Mastantuono habría pedido al Madrid ser enviado a préstamo al River de sus amores, lo que además se convertiría en un puente inmejorable para reengancharse a la nómina de Lionel Scaloni con miras al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.



Vale recordar que el mediapunta de 18 años se formó en Núñez y fue allí donde ofreció una versión superlativa que llamó la atención de los grandes de Europa, hasta convencer al conjunto blanco de realizar una inversión histórica y a la vez criticada por algunos sectores.