5 equipos de la Liga MX que podrían fichar a César ‘Chino’ Huerta si decide regresar a México

Uno no puede venir de visita a México sin que lo vinculen con un club, así le ha ocurrido a César Huerta, quien estuvo de pasada ahora que está recuperándose de una operación de la pelvis, que le costó dejar de tener actividad con el Anderlecht de Bélgica desde finales de noviembre.



El Chino vino a tierra regia para atender compromisos comerciales previamente agendados que forman parte de las campañas publicitarias que se están llevando a cabo con la selección mexicana previo al Mundial 2026.



Luego que los rumores se dispararan por su posible retorno a la Liga MX, el extremo izquierdo salió a acabar con eso para explicar lo ocurrido, aparte admitió que no tiene ninguna intención de volver porque su plan es triunfar en Europa.



De cualquier forma, si es que el canterano de Chivas decide regresar previo a la Copa del Mundo, aquí te dejamos cuáles podrían ser algunos de sus destinos.

1. Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey | Manuel Velasquez/GettyImages

Evidentemente que si hay alguien que puede pagar lo necesario para traer de regreso al seleccionado nacional, esa es La Pandilla.



Antes de irse a Bélgica, el atacante era seguido por el club regio al conocer su capacidad para desequilibrar y adentrarse al área, gracias al buen momento que atravesó en Pumas.



El Chino podría ser un digno sucesor de Jesús ‘Tecatito’ Corona y su explosividad por las bandas ayudaría bastante a los centros delanteros.

2. Tigres UANL

Tigres UANL | Agustin Cuevas/GettyImages

El otro club del norte también es un especialista en repatriar, tal como lo hizo con Javier Aquino, Diego Reyes y Diego Laínez en su momento.



Luego de quedarse a un paso de acariciar la gloria en el Apertura 2025, la institución está decidida a darlo todo para obtener el título en el Clausura 2026, por eso se podría reforzar con gente muy agresiva al ataque.



El cuadro felino cuenta con muchos futbolistas que pueden desempeñarse como extremos por izquierda, pero la mayoría tienen un perfil derecho.

3. Toluca FC

Toluca FC | YURI CORTEZ/GettyImages

Queda claro que la intención de los Diablos Rojos es seguir ganando todo lo que tenga enfrente, por eso, el técnico argentino Antonio Mohamed buscaría reforzar su plantilla para hacerse aún más fuerte.



El Turco tuvo bajo su mando al Chino cuando militó en la UNAM, así que lo conoce a la perfección y podría sacarle un mayor provecho.



Tal como paso en Chivas, el seleccionado tendría que competir en la posición con Alexis Vega, pero conociendo las capacidades del estratega, encontraría la forma de equilibrarlo todo, aún más si es verdad que Sebastián Córdova está por universo a los choriceros.

4. Pachuca FC

Pachuca FC | Manuel Velasquez/GettyImages

Los Tuzos se han caracterizado por apoyar al talento juvenil para después exportarlo y últimamente han buscado equilibrar sus filas con gente de mayor experiencia y novatos, que a la larga acaban de explotar.



El canterano rojiblanco podría quedar bien en esta institución, que también tiene los recursos para poder hacer fichajes sobresalientes. Al estar rodeado de otros jóvenes talentosos, a la larga puede ayudar a que el jalisciense brille más y acapare más reflectores.



Podría tener la titularidad asegurada y aprendería mucho del marroquí Oussama Idrissi, además podría revalorizarse para tener una segunda oportunidad en Europa.

5. Pumas UNAM

Pumas UNAM | Manuel Velasquez/GettyImages

Las segundas partes nunca son buenas, se suele decir, pero a veces eso puede cambiar, ya que se ha visto.



Tras sus vivencias por Chivas, Morelia y Mazatlán, el extremo no acabó por ser esa ‘joya’ que tanto se presumía en el redil, pero una vez que llegó a Ciudad Universitaria toda su carrera cambió por completo.



Se hizo titular indiscutible, elevó su nivel, se hizo ídolo del club y hasta le restregó en la cara al club que lo formó cómo sí contaba con las cualidades necesarias para ser decisivo.



Eso lo llevó a la selección y a Europa, así que es un hecho que los auriazules volverían a abrirle las puertas y él retornaría con mucho gusto.