5 equipos donde podría jugar Endrick la próxima temporada

Endrick se marchó del Real Madrid en busca de, increíblemente, tener que relanzar su carrera con tan solo 19 años. La expectativa que se había posado sobre él había sido gigante pero no terminó de hacer pie en la Casa Blanca y perdió tiempo de juego.

En el Olympique Lyon, club que lo recibió, logró jugar mucho más y mostrar su talento, pero está solamente en calidad de cedido. En ese marco, se abre un abanico de posibilidades gigante para él de cara a la próxima temporada.

1. Real Madrid

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Jean Catuffe/GettyImages

El Real Madrid es el club dueño de su ficha y varios rumores indicaron que tendría lugar en el plantel la próxima temporada, hasta con la posibilidad de vender a Gonzalo García para hacerle un hueco más importante dentro del grupo de futbolistas.



Todavía no está claro quién será el entrenador del Merengue en la 2026/27, y parece difícil que sea Álvaro Arbeloa, por lo que habrá que esperar a saber si Endrick es del gusto del nuevo míster.

2. Olympique Lyon

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYON | FRANCK FIFE/GettyImages

"Ha encontrado esa felicidad. Mi nuera fue fundamental para que Endrick se fuera al Lyon y está feliz. Todos estamos felices, eso es lo más importante", dijo el padre de Endrick hace algunos días, indicando la importancia del OL en su carrera.



En la actual temporada, jugó 13 sobre los 15 partidos posibles con la camiseta del Olympique Lyon en la Ligue 1, con cuatro tantos y seis asistencias. En la UEFA Europa League disputó dos de cuatro, con un gol.

3. Como 1907

Como v Cosenza Calcio - Serie B | Jonathan Moscrop/GettyImages

La receta de enviar futbolistas al Como 1907 de Italia con una cláusula de recompra baja le ha dado buen resultado al Real Madrid con Nico Paz, y hasta Jacobo Ramón podría seguir sus pasos para regresar a la Casa Blanca.



El club del norte italiano se perfila para jugar competencia internacional y armarse de buena manera para la próxima campaña, por lo que podría ser una opción interesante.

4. Manchester United

Manchester United v Aston Villa - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El Manchester United es un gigante dormido y empezó a despertarse tras la salida de Ruben Amorim y la llegada de Michael Carrick, por lo que se espera que se armen de gran manera para la temporada que viene.



En ese marco, sumar a Endrick para agregarle talento y picante a la parte alta de la cancha parece ser una excelente idea para los de Old Trafford.

5. Tottenham

Tottenham Hotspur v Manchester City - UEFA Champions League Quarter Final: First Leg | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Si se salva de la catástrofe, el Tottenham está obligado a reforzarse con futbolistas de la más alta calidad, y Endrick podría encontrar en el club londinense suelo fértil para demostrar su calidad, en una institución que estará necesitada para salir adelante.

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