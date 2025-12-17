5 equipos que podrían fichar a Paulo Dybala

Paulo Dybala atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera, tanto que, al margen de sus problemas físicos, su actual club, la Roma, apenas lo ha utilizado en dos encuentros oficiales en la temporada; una participación mínima para un futbolista de su jerarquía y calidad.

Pues con el mercado invernal a la vuelta de la esquina, distintos equipos ya aparecen en el radar como posibles destinos para La Joya, cuyo contrato con La Loba finaliza en junio próximo, así que podría incluso cambiar de aires antes, sobre todo si la entidad que lo desee paga algún monto económico, evitando de ese modo que en el Stadio Olimpico vean partir "gratis" al campeón del mundo con Argentina.

Por consiguiente, se analizará a cinco escuadras con opciones de fichar al experimentado mediapunta cordobés, tomando en cuenta contexto deportivo, antecedentes y factores emocionales.

5. Galatasaray

El Galatasaray pelea por clasificar a los octavos de final de la Champions League | OZAN KOSE/GettyImages

El gigante turco ya intentó adquirir a Dybala en la pasada ventana de transferencias, cuando armó un plantel con futbolistas de renombre para competir en la actual UEFA Champions League, misma en la que probablemente dispute el repechaje hacia los octavos de final.



A raíz de semejante escenario, no se descarta que la oncena de Estambul, que goza de músculo económico, intente reforzar su ofensiva con un elemento de bagaje internacional y que posee enormes virtudes a la hora de crear juego, aportar clase, experiencia y gol.

4. Al-Ahli

El Al-Ahli saudí es el actual campeón asiático | NurPhoto/GettyImages

El vigente campeón de Asia surge como una opción seria, dado que no conquista la Saudi Pro League desde 2016, por lo que busca romper esa sequía con refuerzos de alto impacto. No en vano, en su actual plantel figuran nombres de peso como Edouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez e Ivan Toney, así que la hipotética llegada del canterano de Instituto ACC (Atlético Central Córdoba) serviría para conformar un tridente de ataque temible con los últimos dos jugadores citados (Mahrez y Toney).



De igual forma, no es la primera vez que el cuadro de Yeda se interesa en La Joya, recordando que lo tanteó meses atrás y estaría dispuesto a pagar un traspaso.

3. Inter Miami

Paulo Dybala, Rodrigo De Paul y Lionel Messi han compartido muchas concentraciones con la selección argentina | NurPhoto/GettyImages

Recién coronados monarcas de la MLS, Las Garzas quiere ir más allá y establecer una dinastía pocas veces vista en Estados Unidos. Efectivamente, el Inter Miami desea obtener a un atacante de calidad contrastada y que se complemente con Lionel Messi y con el "9" titular de turno, bien sea un eventual regreso de Tadeo Allende (ficha del Celta de Vigo) o el arribo de Timo Werner, considerando que Luis Suárez sólo continuaría en la franquicia en rol de suplente, si es que no cuelga las botas.



Por otro lado, la cercanía con Messi y Rodrigo De Paul, compañeros en La Albiceleste, es un gran atractivo para el ex Palermo y Juventus.

2. Benfica

🚨 José Mourinho quer contratar Paulo Dybala para o Benfica, avança a @cnnportugal.

A AS Roma não pretende facilitar a saída do internacional argentino em Janeiro, adianta a mesma fonte.

O atleta de 32 anos está em final de contrato com o emblema italiano. pic.twitter.com/8DgQhqL5Uh — Diário de Transferências (@DTransferencias) November 28, 2025

Sin dudas, Las Águilas aparecen dentro de las principales opciones a quedarse con Dybala en enero, a raíz de a varios aspectos. Según CNN, José Mourinho ha pedido a la directiva lisboeta un esfuerzo por conseguir al cordobés, mientras que la escuadra que hace vida en el Estádio da Luz tiene un amplio nexo con futbolistas argentinos, incluso veteranos, quienes han rendido a gran nivel en la capital lusa.



En definitiva, no se descarta que el delantero zurdo refuerce al Benfica en invierno o verano, dependiendo de la evolución de su situación contractual.

1. Boca Juniors

Diversos medios de comunicación, entre ellos TyC Sports, ESPN y La Gazzetta dello Sport, coinciden en que los Xeneizes tienen la "pole position" en pro de fichar a La Joya, quien nunca ha ocultado su pasión y deseo de actuar de local en La Bombonera, lo que puede convertirse en un factor emocional preponderante.



A ello se suma su estrecha amistad con Leandro Paredes, actual referente de Boca, hecho que facilitaría su adaptación deportiva y personal. Por último, la directiva de los bosteros, encabezada por Juan Román Riquelme, ha confirmado públicamente que existe interés real en la operación.

