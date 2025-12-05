Mientras Cristiano Ronaldo buscará ponerle el broche de oro a su legendaria carrera en México-Estados Unidos-Canadá 2026, Lionel Messi probablemente confirme su participación en un Mundial cuyo sorteo se realizó este viernes.

Es que el mayor goleador histórico del fútbol intentará ganar, en su sexto intento, el máximo torneo que organiza FIFA, a diferencia de un astro argentino que tocó el cielo con las manos en su quinta oportunidad, en diciembre de 2022 en Qatar.

Claro que, las dos leyendas vivas del balompié pudieran impedirse mutuamente avanzar en la cita del próximo verano, dado que, si se cumple la lógica, sus selecciones chocarían en una importante ronda de eliminación directa.

Lionel Messi ya ganó su Mundial | Clive Brunskill/GettyImages

¿Cuándo se podrían enfrentar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Efectivamente, Portugal sería el rival de Argentina en cuartos de final siempre que las dos naciones ganen sus grupos, previo a saldar con triunfos sus hipotéticos cruces de dieciseisavos de final y octavos, respectivamente.

La vigente monarca universal encabeza el Grupo J, el cual comparte con Argelia, Austria y Jordania, mientras que los lusos son cabezas de serie en el K, donde rivalizarán ante una selección salida del repechaje (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo), más Uzbekistán y Colombia.

¿Alguna vez se enfrentaron en Mundiales Messi y Cristiano?

A pesar de que Argentina y Portugal se han visto las caras dos veces en este siglo, y ambas con Messi y Ronaldo en las alineaciones, ninguna ha sido en competición oficial, pero sí en amistosos.

La Albiceleste venció a La Seleção das Quinas en febrero de 2011, 1-2, en duelo en el cual ambas luminarias anotaron; CR7 el empate provisional y Leo el tanto de la victoria, luego de que Ángel Di María abriera las acciones para los gauchos.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han chocado dos veces con sus selecciones de por vida | Visionhaus/GettyImages

Claro está, los europeos tomaron "revancha" en noviembre de 2014, al ganar 0-1 a los sudamericanos con una diana de Raphaël Guerreiro en el tiempo agregado (90+1), mientras que Messi y Cristiano sólo actuaron en la primera mitad.

Las estadísticas de Messi y Cristiano en Mundiales

Quienes, para muchos, son los dos mejores jugadores de la historia del balompié, también han dejado su sello en la Copa del Mundo, especialmente el "10".

En efecto, el actual futbolista del Inter Miami es el cuarto mayor realizador vitalicio del magno evento de FIFA, cortesía de 13 dianas en 26 encuentros, repartidos en cinco ediciones, y a tres del líder de siempre, el alemán Miroslav Klose, al que podría dar caza y hasta superar en la cita del 2026. Asimismo, el genio rosarino acumula ocho asistencias.

Por su parte, El Bicho está empatado en la casilla número 25 de anotaciones mundialistas, gracias a ocho en 22 desafíos, agregando dos asistencias en un total de cinco justas de este calibre.