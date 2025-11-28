5 equipos que pueden fichar a Raphinha si se va del Barcelona

Raphinha vuelve a colocarse en el centro de los rumores en torno a una eventual salida del FC Barcelona el próximo verano.

Es que el cuadro azulgrana sigue necesitando ingresos y es consciente de que el extremo brasileño mantiene un alto valor de mercado, tras su notable temporada 2024/2025 (34 goles y 26 asistencias entre todas las competiciones), argumento por el cual estaría dispuesto a escuchar ofertas siempre que superen un umbral importante, estimado entre 70 y 100 millones de euros.

Pues diversos clubes, de ligas, perfiles y proyectos muy distintos ya observan con atención la situación del internacional por La Canarinha, cuya continuidad en el nuevo Camp Nou también dependería de si el entrenador Hansi Flick se mantiene en el cargo, lo que hoy empieza a ser una incógnita.

De cualquier forma, hay cinco equipos en los que Raphael Dias encajaría como anillo al dedo, y los cuales se mencionarán a continuación.

5. Tottenham Hotspur

El Tottenham Hotspur necesita un crack como Raphinha | Julian Finney/GettyImages

Pese a haber desembolsado cerca de 64 millones por el ghanés Kudus antes del inicio de este curso y contar con extremos como Kulusevski, Brennan Johnson o Richarlison, los Spurs aún no encuentran en ellos el nivel diferencial que sí ofrece Raphinha. Asimismo, el nacido en Porto Alegre conoce la Premier League, dado que brilló en el Leeds United previo a recalar en Can Barça.



En definitiva, si la entidad del norte de Londres quiere consolidarse dentro de la realeza en Inglaterra y Europa, necesita una figura con la jerarquía, pegada y consistencia del jugador de 28 años.

4. PSG

Raphinha le ha marcado varios goles al PSG con la camiseta del Barcelona | Christian Liewig/GettyImages

Con su tradicional músculo financiero, los campeones de la Champions League siempre están atentos a las oportunidades de mercado, y el atacante blaugrana no sería la excepción, en especial si se confirma que Bradley Barcola solicita su salida para el venidero ejercicio debido a la falta de protagonismo cuando Luis Enrique cuenta con su tridente titular adelante: Kvaratskhelia–Doué–Dembélé.



En semejante panorama, quien también accionara en el Sporting de Portugal y el Rennes francés sería un refuerzo ideal, ya que aportaría verticalidad, intensidad, presión avanzada, pegada y la capacidad de ocupar cualquier posición de ataque. Incluso puede desempeñarse de interior-llegador, en caso de cualquier problema con Fabián Ruiz.

3. Al-Ahli

Raphinha potenciaría aún más el ataque del Al-Ahli | Yasser Bakhsh/GettyImages

Es imposible confeccionar en el presente una lista de pretendientes de cualquier futbolista de alto perfil sin incluir a la Saudi Pro League, competición que ya no oculta su intención de seguir reclutando talento contrastado de Europa.



En este caso, el Al-Ahli quizás aparezca como uno de los candidatos más serios a fichar a Raphinha, puesto que se empieza a alejar de la cima del torneo doméstico, así que intentará potenciar su delantera en el siguiente curso. De hecho, el brasileño puede formar tridente de altos quilates junto a Riyad Mahrez e Ivan Toney, con la posibilidad adicional de actuar de mediapunta, lo que permitiría ubicar a su compatriota Galeno en la banda izquierda.

2. Newcastle

El Newcastle necesita un jugador top como Raphinha | Marc Atkins/GettyImages

Las Urracas se han consolidado como una escuadra ambiciosa en la Premier, dispuesta a invertir fuertes sumas monetarias para reforzarse, motivo por el que intentó conseguir a Raphinha el pasado verano,



Los de St James Park, necesitados de una pieza probada y que marque diferencias en grandes escenarios, lucen capaces de pagar alrededor de 80 millones de euros a fin de que el Barcelona deje marchar al zurdo, en una operación en la que las dos entidades saldrían ganando, pero por aspectos muy distintos.

1. Liverpool

🚨 Liverpool are plotting a £88M bid for Barcelona forward Raphinha next summer.



Raphinha is seen as a great option to replace Mo Salah - given they play in exactly the same position - and play in a similar way.



Raphinha finished 5th in the 2025 Ballon d’Or rankings.



(Source:… pic.twitter.com/yJwp8slOA1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 21, 2025

Según reveló recientemente The Sun, entre otros medios ingleses, los Reds contemplan de forma seria presentar una oferta cercana a los 100 millones de euros por el integrante de la selección de Brasil. Por su parte, el diario La razón agregó que en Anfield dan por probable la salida del legendario Mohamed Salah, quien tiene serias posibilidades de partir rumbo a la Saudi Pro League en junio.



En consecuencia, la prioridad de Arne Slot o del entrenador que continúe el citado proyecto, sería incorporar un extremo élite, versátil, de bagaje y con experiencia en partidos de máxima dificultad. Pues el sudamericano encaja en dicho molde, cortesía de su facilidad ala hora de actuar en ambos costados, aportar desequilibrio, agresividad en la recuperación, golpeo y gol.