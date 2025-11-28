Hansi Flick y Deco acuerdan los tres puestos a reforzar en el FC Barcelona para la próxima temporada

La temporada del FC Barcelona marcha sobre ruedas a pesar de algunos malos resultados, pero está claro que necesitan aún mejorar la plantilla para llegar a pelear por todos los objetivos que tienen planeados en la 2025/26.

Con la UEFA Champions League como obsesión y LaLiga como plato fuerte en el día a día, el equipo dirigido por Hansi Flick está expectante en las dos tablas, a un punto del Real Madrid en el torneo local y en puestos de playoffs, la posición que más preocupa, en la competencia continental.

Según informó Mundo Deportivo, el FC Barcelona buscaría sumar un defensor central, un extremo y un centrodelantero en el mercado de fichajes de invierno, el cual está a la vuelta de la esquina y le daría a Flick las variantes necesarias para seguir adelante con la lucha por los objetivos.

FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Andrew Redington/GettyImages

El Barcelona viene de perder 3-0 con el Chelsea y tiene que cambiar rápidamente el chip para enfocarse en LaLiga, donde recortó ventaja en la última jornada y se sitúa a solamente un punto del Merengue en la competencia por el título.

Recibirá al Alavés en el renovado Camp Nou el próximo sábado y buscará quedar momentáneamente como puntero, a la espera de que los dirigidos por Xabi Alonso se pongan al día enfrentando al Girona en Montilivi el domingo siguiente.

En la UEFA Champions League el panorama no es nada bueno, ya que la caída contra los Blues les representó perder la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación directa a octavos de final, sumergiéndose en la encarnizada lucha de los playoffs con los equipos de segundo órden y las sorpresas.

En este momento, estarían jugando la serie de repechaje contra el PSV Eindhoven, último verdugo del Liverpool, definiendo en condición de visitante. Eso si, una victoria cambia todo y todavía tienen tres partidos por delante.

