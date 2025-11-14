5 fichajes que debería de considerar el América rumbo al mercado de fichajes de invierno

A pesar de que el Club América fue cuarto lugar de la clasificación general y consiguió su boleto a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX de manera directa para muchos el conjunto azulcrema tuvo un desempeño irregular.

Esto en gran medida debido a que sus únicas tres derrotas en la fase regular fueron ante rivales importantes (1-2 vs Chivas, 2-1 vs Cruz Azul y 2-0 vs Toluca).

Por ese motivo y las múltiples que han sufrido a lo largo del certamen necesita reforzarse en el próximo mercado de invierno rumbo al Clausura 2026, enfocándose en el mediocampo para mayor control y en el ataque para más gol.

1. Agustín Palavecino

Agustín Palavecino ya estaría en negociaciones con América | Sergio Mejia/GettyImages

El mediocampista argentino de 29 años del Club Necaxa es un creador con visión de juego y pausa que ayudaría a dominar el mediocampo junto a Álvaro Fidalgo.



De acuerdo con distintas fuentes como Radio Fórmula y Claro Sports ya hay avances en negociaciones, y podría llegar al Nido a finales del 2025 o principios del 2026 de cara al Clausura 2026.

2. Juan Manuel Sanabria

Juan Manuel Sanabria está en la mira de las Águilas | Jam Media/GettyImages

El polivalente mediocampista uruguayo de 25 años es conocido por André Jardine de su paso anterior con el conjunto potosino y tiene varios torneos en la órbita azulcrema donde aportaría equilibrio y recuperación en el centro.



Como lateral e interior izquierdo o mediocentro puede ofrecer muchas variantes al equipo, además, sería el momento oportuno para ir por su ficha dado que su contrato termina el próximo verano y el cuadro de San Luis podría perderlo como agente libre de cara al siguiente torneo.

3. Guido Rodríguez

Guido Rodríguez en el West Ham | Malcolm Couzens/GettyImages

Distintas fuentes como El Universal han comenzado a hablar sobre un posible regreso soñado del mediocampista argentino a las filas azulcremas para añadir solidez y distribución desde atrás.



Con una baja salarial podría volver a México tras su paso por Europa y su jerarquía internacional fortalecería la rotación y la intensidad en duelos.



Con 31 años el exjugador del Real Betis y actual elemento del West Ham United tiene contrato hasta el verano del 2026, pero con la opción de extender un año más en Inglaterra, pero su amor y cariño a las Águilas lo convencerían de regresar al Nido.



4. Santiago Homenchenko

Santiago Homenchenko ha destacado con Querétaro | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La joya uruguaya de 22 años fue convocado a la selección celeste de Marcelo Bielsa después de su gran desempeño con Querétaro, siendo de lo más rescatable del equipo.



El charrúa se encuentra cedido hasta verano con Gallos Blancos y tiene opción de compra, ya que pertenece a Club Pachuca.



Ante la falta de un mediocampista defensivo y si no llegase Guido Rodríguez, sería una gran apuesta para el futuro.

5. Helinho

Helinho con Toluca | Vincent Carchietta/GettyImages

El extremo de 24 años posee velocidad y desequilibrio por banda para generar peligro constante y sería un fichaje joven y explosivo que complementaría a Zendejas y Borja, resolviendo la falta de frescura en ataque.



De acuerdo con RÉCORD, el conjunto azulcrema sigue de cerca a Helinho que actualmente milita en el Toluca.



El jugador podría convertirse en una de las principales apuestas del conjunto azulcrema durante el próximo periodo de transferencias dado que el estratega brasileño ya habría dado el visto bueno.



El club mexiquense busca desprenderse del jugador y recuperar parte de la inversión realizada en su momento de 15 millones de dólares dado que no ha rendido lo suficiente.



Mientras tanto, en Coapa confían en que Jardine pueda reactivar el rendimiento del extremo brasileño, en caso de concretarse su llegada en el mercado invernal.