5 fichajes que deberían de considerar las Chivas rumbo al mercado de fichajes

Aun cuando tuvo un irregular inicio, que hacía pensar que se le daría las gracias antes de tiempo al técnico argentino Gabriel Milito, Chivas logró tener un gran cierre en la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, siendo el club más enrachado rumbo a la Liguilla, ya que de sus últimos ocho compromisos venció en siete perdiendo solamente una vez.



El Guadalajara buscará el pase a las semifinales frente a Cruz Azul, uno de los grandes favoritos para ser campeón, así que buscarán dar la sorpresa para demostrar que tiene los suficientes argumentos para ser campeón.



Por otro lado, conforme avanzaron las jornadas, el cuerpo técnico fue descartando a algunos futbolistas debido a su bajo nivel, entre ellos, Alan Pulido y el mexicoamericano Cade Cowell, quienes ya ni siquiera fueron convocados. Eso podría demostrar que ya no entran en planes para el siguiente semestre y habría que ir por refuerzos.



Aquí hay cinco fichajes que debería considerar el Rebaño Sagrado:

1. Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

El experimento de Cade Cowell no acabó de carburar, Daniel Aguirre apenas empezó a ser tomado en cuenta este semestre y Richard Ledezma ha sido uno de los mejores fichajes de todo el campeonato.



Por ello, la idea de traer jugadores desde fuera no está del todo mal y el mediocentro del Chicago Fire de la MLS quiere representar a la selección mexicana, tanto que ya tiene su pasaporte en mano, por lo que Chivas debería esforzarse al máximo por cerrarlo. Con 22 años se le augura un gran futuro, además ha sido seleccionado de los Estados Unidos en sus categorías inferiores.



El mexicoamericano también puede jugar como interior por cualquiera de los dos costados, incrementando las opciones.

2. Carlos Salcedo

Carlos Salcedo | Omar Vega/GettyImages

Con la desafortunada lesión de Diego Campillo, el bajo nivel de Gilberto Sepúlveda y la poca confianza en Luis Olivas y compañía, al Rebaño le urge buscar un central que inyecte confianza y liderazgo en la parte baja.



El Titán es alguien que conoce muy bien las entrañas del equipo rojiblanco, ya que defendió sus colores antes de dar el salto a Europa, luego de ser traído desde la MLS.



El mundialista vivió sus primeros minutos del torneo con Rayados tras haber sido fichado recordando que sufrió una fuerte lesión.



El valor del ex de Tigres ha bajado considerablemente y el Guadalajara podría hacer un intento por sacarlo de la Sultana del Norte.

3. Marcelo Flores

Marcelo Flores | Jam Media/GettyImages

El jugador de Tigres siempre tuvo el deseo de representar a México, sin embargo, está a nada de tomar la oferta de Canadá para jugar con la Mayor, eso en parte porque también ha visto muy pocos minutos desde que está con los regios.



Con 22 años, el mediocentro, que también funge como extremo izquierdo, todavía tiene proyección a futuro y aprovechado que en Chivas se está formando un equipo lleno de jóvenes, no caería mal a la institución.



Contar con elementos ofensivos con grandes cualidades para el desborde nunca está de más.

4. Eduardo Águila

Eduardo Águila | Sergio Mejia/GettyImages

Otra opción para la zaga central. El jugador del San Luis ha estado en la mira de las Chivas desde el pasado mercado de fichajes, así que es un hecho que intentarán una vez más poder ficharlo.



Con 1.80 metros de estatura y 23 años de edad, cuenta con las credenciales para poder portar los colores del chiverío.



El formado en los Queseros San José se convirtió en el futbolista con más balones recuperados dentro de las filas potosinas, aparte ya ha recibido sus primeras convocatorias con la selección.

5. Elías Montiel

Elías Montiel | Eurasia Sport Images/GettyImages

Ha quedado claro que Chivas es uno con Rubén González en el mediocampo y otro muy diferente cuando no está, ya que Erick Gutiérrez y Omar Govea no tienen las mismas condiciones.



Por ello, se debe buscar sigilosamente un pivote que pueda ofrecer lo mismo que El Oso, aunque es complicado porque no hay muchos futbolistas que tengan dicho oficio. Empero, alguien que quedaría acorde a la filosofía implementada por los rojiblancos es el canterano tuzo, quien tiene muy buenas condiciones, las cuales mostró en el Mundial sub-20.



Si bien tiene cualidades más ofensivas que defensivas, sería un engrane que quedaría perfecto.