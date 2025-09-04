5 fichajes que nos quedamos con ganas de ver en este mercado

Con traspasos récord y prometedores para el desarrollo de las temporadas de las mejores ligas europeas, el mercado de fichajes tuvo una serie de movimientos que ilusionaron e hicieron vibrar a todos los fans. En contrapartida, hubo algunas negociaciones que no llegaron a buen puerto y nos dejaron a todos con las ganas de que se lleven a cabo.

5. Rodrygo al Manchester City

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Relegado en la consideración de Xabi Alonso, Rodrygo empezó a pedir a gritos una salida para tener minutos. Se rumoreó fuerte sobre un interés del Manchester City, pero no hubo traspaso.

4. Aymeric Laporte al Athletic Club

Al Nassr v Al-Ahli Saudi FC: Saudi Pro League | Al Nassr FC/GettyImages

El club bilbaíno tenía en sus manos la vuelta de Aymeric Laporte a sus filas, lo que era una excelente noticia para Ernesto Valverde y el fútbol español. Por problemas burocráticos, el fichaje no se llevó a cabo. Según informó la cadena SER, el Athletic Club podría recurrir al TAS, aunque nada garantiza que el fallo vaya a ser favorable para que Laporte vuelva a San Mamés.

3. Emiliano Martínez al Manchester United

Brentford v Aston Villa - Premier League | Steve Bardens/GettyImages

El Dibu estuvo a nada de firmar con los Diablos Rojos para reforzar el arco, pero finalmente continuará en Birmingham para seguir haciendo historia con la camiseta del Aston Villa.

2. Ibrahima Konaté al Real Madrid

Liverpool v Arsenal - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El defensor francés fue buscado intensamente por el Real Madrid, pero nunca hubo acuerdo económico entre la Casa Blanca y el Liverpool. Si bien el Merengue cerró la llegada de Dean Huijsen, se quedaron con las ganas de fichar al zaguero galo.

1. Nico Williams al FC Barcelona

Athletic Club v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Fue una de las novelas del mercado, aunque se desactivó temprano: su salida en libertad de acción del Athletic Club era casi un hecho y el FC Barcelona lo esperaba con los brazos abiertos, pero en un giro de los acontecimientos terminó renovando su vínculo con los vascos.

Más noticias sobre el mercado de fichajes