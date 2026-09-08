5 futbolistas a los que América debería de contemplar fichar antes de que cierre el mercado del Apertura 2026

El mercado de la Liga MX está en sus horas finales. Se entiende que uno de los protagonistas en el cierre será el América, quienes en efecto, están a la caza de un par de fichajes para completar el plantel de Guillermo Almada.

Siendo el caso, a continuación se enlistan cinco jugadores con argumentos y lógica deportiva que debería fichar el cuadro de la capital de México.

1. Jesús Gómez

San Diego FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

El central mexicano es el gran nombre dentro del nido de Coapa para cubrir la baja de Sebastián Cáceres. El mexicano parece estar en su mejor estado de forma, a tal grado que estuvo a nada de ir a la Copa del Mundo. Sí hay un momento en su carrera para encarar un reto mayúsculo como lo es el América, ese es ahora.

2. Luis Chávez

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Un jugador de la entera confianza de Guillermo Almada y que también gusta a la gerencia deportiva del América. Hacer un esfuerzo económico mayor por un jugador que encaja cien por ciento en el proyecto, tampoco parece un riesgo en exceso elevado.

3. César Montes

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

Si bien es cierto que Gómez está en la pole, si el América busca un zaguero central de peso en México, César Montes es su hombre. Seleccionado nacional y uno de los capitanes. Hace tiempo que el jugador abre la puerta a salir de Rusia y no sería una locura si en Coapa hacen un llamado de última hora.



4. David Alaba

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Insistiendo en el tema del central, un hombre como Alaba sería un fichaje enorme en Coapa. Está claro que con 34 años, el austriaco ya no está en su mejor versión, sin embargo, hablamos de un ex Bayern Múnich y Real Madrid, un tipo que por talento natural, puedes estar incluso por encima de la media de nivel de la Liga MX.

5. Dani Carvajal

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Desde hace años, siendo claros, desde que la era de Miguel Layun llegó a su fin, América tiene serio problemas en el lateral derecho. Hoy Dani Carvajal está dentro de la agencia libre a la espera de definir su futuro. No sería una locura que esta versión del cuadro de Coapa con una directiva muy española, haga un llamado sobre la hora.