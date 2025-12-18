5 futbolistas que deberían fichar las Chivas en este mercado de fichajes invernal

Tras quedar como sexto lugar de la tabla, Chivas logró clasificar de forma directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2025, sin embargo, no pudo llegar más allá de los cuartos de final porque no pudo derrotar a Cruz Azul, pese a que Javier Hernández tuvo en sus pies la oportunidad de ponerlos en semifinales, pero al final, ya todos sabemos la historia, tuvo una increíble falla desde el manchón penal causando la eliminación de los rojiblancos.



Tras lo visto en este semestre, la directiva seguirá confiando en el proyecto del técnico argentino Gabriel Milito, además que apostará otra vez por jóvenes promesas, ya que el mexicoamericano Brian Gutiérrez se convirtió en el primer fichaje, procedente del Chicago Fire de la MLS, sin olvidar que Ricardo Marín regresó de su cesión con el Puebla y Ángel Sepúlveda está por integrarse tras haber sido transferido desde Cruz Azul. Las únicas bajas anunciadas hasta ahora son Chicharito y el mexicoamericano Cade Cowell, que se va a préstamo con el New York Red Bulls de la MLS.



Las buenas noticias para el Clausura 2026, de la Liga MX, fueron las renovaciones de Armando ‘Hormiga’ González, campeón de goleo del Apertura 2025, y Rubén ‘Oso’ González, de los preferidos de la afición por su entrega, pero también está el otro lado de la moneda, aquellos que ya no fueron considerados: Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Alan Pulido, Isaác 'Conejito' Brizuela, Luis Olivas y Leo Sepúlveda, mientras a Teun Wilke y Eduardo ‘Dragón’ García se les buscará acomodo en otro club para que sumen minutos y acumulen experiencia.



Con los buenos resultados que dieron los últimos refuerzos del Apertura 2025, Efraín Álvarez, Bryan ‘Cotorro’ González, Diego Campillo y el mexicoamericano Richard Ledezma, se espera que la directiva vuelva a hacer un buen trabajo a la hora de traer fichajes, sobre todo en las zonas dónde hacen falta como el extremo izquierdo, la zaga central y el mediocentro.



Aquí te dejamos cinco fichajes por los que debería ir el Guadalajara en este mercado de invierno:

1. César Montes

Se acerca el Mundial 2026 y aunque el defensa central sí tiene actividad continúa con el Lokomotiv Moscú de Rusia, también podría tenerlo con el Rebaño Sagrado hasta que llegue el momento de incorporarse a la selección mexicana previo a la Copa del Mundo.



Se sabe que la directiva ya ha sondeado la posibilidad de traer de vuelta al Cachorro, sin embargo, es algo complicado por su alto sueldo y porque quiere mantenerse en el más alto nivel.



De cualquier forma, sería un verdadero refuerzo para la zaga central, ya que Diego Campillo seguirá fuera de circulación, Luis Olivas no entró en planes, Gilberto 'Tiba' Sepúlveda está en bajo nivel y hay poca confianza en Miguel Tapias y Leo Sepúlveda.

2. Víctor Guzmán

Otra opción agradable para la zaga central es el defensor de Rayados de Monterrey, que al parecer no estaría muy contento en la Sultana del Norte por los minutos jugados, además que tendría problemas personales con el técnico español Domènec Torrent.



Desde su estadía en Xolos de Tijuana, El Toro llamó la atención, siendo una promesa a futuro, razón por la cual fichó con los regios. También ha formado parte de convocatorias de la selección mexicana, por lo que esta sería una oportunidad para poderse colar a la Copa del Mundo, tomando en cuenta que Chiquete Orozco no se recuperará para la justa.



Con 23 años, podría consolidarse y convertirse en un gran líder.

3. Marcelo Flores

Con 22 años, el extremo izquierdo aún tiene forma de rectificar el camino, ya que en Tigres difícilmente iba a poder mostrar sus armas al estar en una plantilla llena de gente talentosa plagada de extranjeros.



Siempre se dijo que era una gran promesa del fútbol mexicano, tanto que eligió a México por encima de Canadá, pero se ha sentido poco arropado.



El Guadalajara está apostando por jóvenes y el atacante entraría perfectamente en el esquema, así que podría ser una buena opción teniendo en cuenta que Cade Cowell se ha marchado, aparte sería buena competencia para Hugo Camberos, que debería ser el titular.



El Chelo tiene velocidad, le gusta encarar y podría asociarse bien con el resto de sus colegas.

4. Erik Lira

Luce bastante complicado porque su deseo es marcharse a Europa y además hace poco renovó su contrato con Cruz Azul, recibiendo un aumento de sueldo, pero al final, se vale soñar.



El formado en Ciudad Universitaria podría matar dos pájaros de un tiro porque puede jugar como contención, un papel que tiene El Oso González, pero debido a su edad necesita en ocasiones un recambio, ya que Omar Govea no tiene las mismas condiciones.



A la vez, el pivote y seleccionado nacional funge como central, otra posición que necesita reforzar el equipo sí o sí, aparte que se mantendría continuamente en activo, algo que al final de cuentas es atractivo para cualquier futbolista.

5. Gilberto Mora

También es una locura que realmente puedan llevar a cabo su fichaje por todo lo que significa a futuro, además Xolos de Tijuana está consciente de su valía, ya que aún no pasa de los 18 años y ya es considerado una joya, lo que ha demostrado con el equipo fronterizo, la selección sub-20 en el Mundial de la categoría y hasta con la selección mayor.



Pero si las Chivas quieren dar un fuerte golpe de autoridad sobre la mesa debería ir por su contratación, ya que te puede cambiar el rumbo del partido. Debido a su edad no puede marcharse aún a Europa, por eso podría foguearse aún más en el redil.



El chiapaneco puede jugar de mediocentro creativo, mediapunta y extremo izquierdo, posiciones que se necesitan en el club.