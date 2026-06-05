5 futbolistas que encajan con la nueva promesa galáctica de Florentino Pérez en caso de ganar las elecciones

La disputa por la presidencia del Real Madrid entre el aún mandamás del conjunto blanco, Florentino Pérez, y el incómodo opositor, Enrique Riquelme, han desatado un interesante cruce de declaraciones y promesas de fichajes que mantienen a los aficionado al filo de la butaca.

Hace apenas un par de días, Enrique Riquelme acaparó los reflectores al asegurar que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, ficharía a Rodri y al delantero noruego, Erling Haaland. Situación que luego desmintió el padre del jugador.

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.



“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.



Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Ahora, Florentino Pérez se ha sumado al debate, asegurando que, en caso de ganar, iría por un verdadero galáctico de cara al próximo mercado de fichajes, gastando, al menos, 174 millones de dólares por el juegador en cuestión.

Voy a hacer una oferta a un club de Champions próximamente, el martes, que será el mayor pago que el Madrid habría hecho por un jugador en su historia, 150 millones (de euros) por lo menos.



No es Olise. Es un gran jugador, pero no es él. No es Doku, no es Haaland, no es Kane... Juega de la media para arriba. Y no es de la Premier. Es un galáctico total. Pero primero hablaremos con el club, no haremos lo que ha hecho este señor. Florentino Pérez

Florentino Perez, the acting president of Real Madrid CF, | SOPA Images/GettyImages

Tomando como base las palabras de Florentino Pérez, armamos una lista con cinco posibles candidatos para llegar al Real Madrid y protagonizar la operación más costosa en la historia del club español.

5. Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Procedente del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia fichó por el PSG en enero del 2025, y desde entonces se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes en el esquema táctico de Luis Enrique. El georgiano juega como extremo y fue pieza clave en el bicampeonato obtenido por el PSG. Con tan solo 25 años de edad, aparece, no solo como una opción interesante para el presente inmediato del Real Madrid, sino para un proyecto a mediano o incluso largo plazo.

4. Désiré Doué

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Lars Baron/GettyImages

Désiré Doué es un futbolista francés de tan solo 21 años de edad que puede jugar de extraordinaria manera en al menos dos posiciones dentro del terreno de juego: mediapunta y extremo izquierdo. Parte importante del PSG bicampeón de Europa y uno de los elementos con mayor futuro en el fútbol mundial. Su juventud le inyectaría dinamismo a un Real Madrid necesitado de revolucionar su idea de juego en un fútbol cada vez más competitivo.

3. Julián Álvarez

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Nigel French/Allstar/GettyImages

El delantero argentino, campeón del mundo con la selección albiceleste en el mundial de Qatar 2022, ha sonado con fuerza para reforzar el ataque del FC Barcelona, rival histórico del conjunto merengue. Sin embargo, con las declaraciones rendidas por Florentino Pérez es imposible no meterlo en la lista de candidatos para fichar con la escuadra madrileña. Su llegada al Real Madrid representaría un doble impacto en el fútbol español. El Atlético de Madrid, actual equipo de Julián Álvarez, y el FC Barcelona, serían los principales afectados.

2. Vitinha

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El centrocampista portugués fue nombrado el mejor jugador del partido entre el PSG y el Arsenal, por la final de la UEFA Champions League. A sus 26 años de edad, será una de las estrellas a seguir en el Mundial 2026, tanto por su gran presente como por lo que podría deparar su futuro en caso de que sea el elegido por Florentino Pérez para fichar con el Real Madrid en una clara reestructuración del conjunto blanco.

1. Joao Neves

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Final | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

Y cerramos la lista con otro jugador de los actuales bicampeones de Europa. Joao Neves es de esa clase de futbolistas que dejan huella de inmediato. Tiene tan solo 21 años y ya es uno de los mejores centrocampistas del mundo. El PSG seguro hará hasta lo imposible para mantenerlo entre sus filas y buscar el tricampeonato de la UEFA Champions League, pero una propuesta del Real Madrid tienta a cualquiera.

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