5 futbolistas que están jugando el Mundial y que el América debería tener en la mira para el mercado de fichajes

La Copa del Mundo 2026 ha comenzado y nos resta un mes del mejor fútbol a nivel de selecciones y tras las justas mundialistas siempre surgen buenas opciones en el mercado.

Por lo que, el Club América no puede desaprovechar la oportunidad para dar un vistazo a algunos jugadores interesantes con perfiles realistas acorde a sus necesidades en su plantilla.

A continuación, mencionamos a cinco jugadores que podrían estar en el radar del conjunto azulcrema rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

1. César Montes

César Montes ha sido pretendido por varios clubes de Liga MX | Jam Media/GettyImages

El defensa central de la selección mexicana y del Lokomotiv de la Liga de Rusia, confirmó hace unos meses que hubo interés de un par de equipos de grandes de la Liga MX: Monterrey y América (de hecho, en semanas más recientes se ha confirmado interés de más clubes como Cruz Azul).



En la temporada recién terminada, el zaguero disputó un total de 29 partidos en todas las competiciones del Lokomotiv de Moscú y pudo marcar cuatro goles.



De momento, no habría novedades hasta que la selección mexicana termine su participación en el Mundial 2026.

2. Luis Chávez

Luis Chávez ha estado en la mira del América | Carl Recine/GettyImages

Las Águilas también buscan reforzar su mediocampo y también se han fijado en un jugador mexicano, seleccionado y que juega en el fútbol de Rusia con el Dinamo Kiev.



Desde que se marchó a Europa el jugador ha rechazado muchas ofertas de varios clubes para regresar al fútbol mexicano y es que al igual que Montes siempre expresó su sueño de jugar en el Viejo Continente.



El jugador estuvo lesionado gran parte de la temporada y parecía que no llegaría a la justa mundialista, sin embargo, finalmente se metió a lista final de Javier Aguirre, demostrando su calidad técnica que convencieron al entrenador.

3. Alan Franco

Alan Franco podría ser opción de las Águilas | Image Photo Agency/GettyImages

El mediocampista de la selección de Ecuador y el Atlético Mineiro es un perfil interesante pero no el más sencillo para fichar.



Cuenta con amplia experiencia en Sudamérica y sería un refuerzo de experiencia y jerarquía para el medio campo, especialmente si buscan un volante de contención con recorrido internacional.



Tendría que haber una muy buena oferta tras el Mundial para que el Mineiro lo libere, pero no es la prioridad más accesible comparado con otros mexicanos, por lo que dependería mucho del presupuesto y las salidas en el plantel azulcrema.

4. Guillermo Martínez

Guillermo Martínez podría reforzar el ataque | Manuel Velasquez/GettyImages

El 'Memote' es una excelente opción adicional de centrodelantero que está en el Mundial 2026 con la selección mexicana. Es un perfil realista para las Águilas, es fuerte en el juego aéreo, buen rematador con ambas piernas. Además, aporta presencia física, cabezazos y finalización dentro del área.



Ideal para competir con el resto se delanteros, no ocupa plaza de NFM y tiene experiencia en Liga MX e internacional con el combinado azteca.



Podría ser un refuerzo inmediato para competir con Patricio Salas, José Zúñiga, Henry Martín o como titular si buscan más opciones de área.



Sería un refuerzo inteligente para fortalecer el ataque como centrodelantero puro, aportando experiencia y gol sin descuidar el presupuesto.

5. Álex Arce

Álex Arce podría ser buen elemento | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

El Ave necesita fortalecer su ataque y han fijado de mirada en el seleccionado paraguayo Axel Arce, el jugador de 30 años juega en el Independiente Rivadavia de la liga de Argentina.



El centro delantero guaraní está valuado en 4 millones de dólares actualmente según información de Transfermarkt con contrato vigente hasta diciembre del 2028.



Su trayectoria se resume a haber sido parte del Cerro Porteño, Rubio Ñu, Sportivo Ameliano, Independiente Rivadavia y Liga de Quito.