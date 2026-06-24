5 futbolistas que podría ofrecer el Barcelona más una oferta económica para fichar a Julián Álvarez

Después del triunfo de la selección de Argentina sobre la selección de Austria en la Copa del Mundo 2026, Julián Álvarez no quiso ocultar sus deseos ante los cuestionamientos y reveló que ya habló con la gente del Atlético de Madrid para solicitar un traspaso este mercado y manifestando su deseo de "cumplir su sueño" (jugar en el FC Barcelona).

Con esta situación el Barça quien ya había ofertado 100 millones de euros por él hace unas semanas y siendo rechazados por los colchoneros, podría volver a la puja por su fichaje.

De esa manera, si quisieran abaratar el fichaje de Julián Álvarez con un intercambio, pensamos en cinco nombres que pudieran ofrecer por diferentes cuestiones.

1. Ronald Araújo

Ronald Araújo es internacional con Uruguay | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El zaguero central uruguayo se alinea a los estándares que le agradan a los colchoneros de elementos sudamericanos y sobre todo uruguayos de sangre.



Incluirlo no sería fácil ni barato, ya que tiene el valor suficiente como para cambiar de verdad la conversación por Julián.



Si el Atlético exigiera una operación de muchísimo nivel y el Barça quisiera evitar irse a una cifra disparatada en dinero, Araújo sería uno de los pocos nombres capaces de equilibrar una negociación de este calibre.

2. Marc Casadó

Marc Casadó es canterano de Barcelona | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Para el Atlético tendría sentido si quisiera rejuvenecer el centro del campo con un jugador joven, plurifuncional y con margen de crecimiento.



Con 22 años puede jugar como pivote, mediocentro y lateral derecho, además su valor en el mercado actual es de 18 millones de euros, aunque en la etapa de Xavi Hernández llegó a tener un valor de 30 millones.

3. Jules Koundé

Jules Koundé con Francia | Jean Catuffe/GettyImages

El internacional francés de 27 años puede jugar de central y lateral, algo que a casi cualquier grande le interesa.



El Barça no lo considera totalmente intocable y es que han salido informaciones de que el club está abierto a escuchar ofertas, aunque el jugador quiere seguir.



Es de los pocos jugadores del Barça con margen suficiente para compensar parte de una operación por la 'Araña', su valor en el mercado es de 60 millones de euros.

4. Ferran Torres

Ferran Torres es internacional con España | Quality Sport Images/GettyImages

Un movimiento arriesgado, pero sería casi infalible y es que ofrecer al seleccionado español le garantizaría al Atleti un delantero de garantías y que podría ser titular, cosa que en el Barça es más complicado.



Con solo 26 y siendo un centro delantero que puede jugar también por ambas bandas, tiene potencial de más.



Su valor en el mercado actual es de 50 millones de euros, pero hay que tomar en cuenta que Barcelona lo tasaría más caro dado que ellos pagaron por él 55 kilos. Reduciría bastante el costo de Álvarez.

5. Fermín López

Fermín López surgió de La Masía | NurPhoto/GettyImages

Este sería el escenario más doloroso, pero de los que quisa podría arriesgar el Barça si quisiera tener una oferta potente sin tocar a sus intocables y es que Fermín sería uno de los activos con más valor de mercado y atractivo competitivo.



Tiene gol, llegada y un perfil que le agrada a Simeone. Con 23 años el polivalente mediocampista de La Masía tiene un valor en el mercado de 100 millones de euros y su calidad es incuestionable que seguramente el Atleti lo consideraría seriamente.