5 mediocampistas que podrían llegar a los Tigres

Tigres no pudo llevarse la gloria en el Apertura 2025 al haber caído en penales frente al Toluca, pero estuvo muy cerca de conseguir su objetivo, dejando en claro que seguirá siendo un fuerte candidato para hacerse con el título del Clausura 2026, de la Liga MX, con la directiva apoyando el proyecto del argentino Guido Pizarro, que a pesar de ser su primer torneo como director técnico del club logró arribar hasta la gran final.



Ya sentados y pensando con mayor calma en estas vacaciones de invierno, El Conde debió darse cuenta de las falencias que tiene su equipo, así que ya sabe que zonas desea fortalecer el próximo año. Una posición que quiere reforzar sí o sí es el mediocampo, buscando jugadores del corte del brasileño Rafael Carioca, que le daba pasa al juego y quien dejó un gran legado en la institución. La meta es alguien que pueda acompañar en el campo al brasileño Rómulo Zwarg, pues al parecer el uruguayo Fernando Gorriarán iría al banquillo.



Hay varios futbolistas que cuentan con las características y el perfil del mencionado brasileño, por eso aquí te dejamos a cinco opciones que podrían arribar a San Nicolás de los Garza.

1. Richard Sánchez

El paraguayo conocer a la perfección lo que es el fútbol mexicano, pues militó en el América logrando hacer historia al ser parte del famoso tricampeonato en torneos cortos, sin dejar de lado que siempre fue crucial en momentos decisivos con soberbias anotaciones en finales y Liguilla.



Al Cachorro no le ha ido nada bien con el Racing Avellaneda de Argentina, pues fue puesto transferible al no ser del completo agrado del técnico Gustavo Costas.



El contención de 29 años cuenta con buena visión de campo, precisión de pases, un soberbio golpeo de pelota y podría adaptarse rápido, además sabe cargar con la exigencia de un club poderoso.

2. Guido Rodríguez

Hace unos meses se rumoró que el campeón del mundo habría sido ofrecido para volver al América, sin embargo, su edad y costo no motivaron mucho a la directiva para darle una nueva oportunidad.



Tal parece que la aventura del argentino en Europa está por concluir, ya que estaría buscando su salida del West Ham United de Inglaterra.



El pivote brilló durante su estadía en México, primero con Xolos de Tijuana y luego con las Águilas, aparte conoce a fondo el fútbol mexicano.



No sería descabellado que la U apueste por su experiencia.

3. Rodrigo Dourado

Desde su aterriza en el fútbol mexicano con San Luis, el brasileño ha interesado a un gran número de equipos por su buen distribución del esférico, no por nada ha sido tentado por el América, ya que es un viejo conocido del estratega, su compatriota André Jardine.



Precisamente el sudamericano podría dar eso que busca Guido Pizarro, pausa al juego y tranquilidad, aunque también es un gran recuperador y le gusta pisar el área rival.



Es otro consolidado del balompié azteca y quedaría bien al parejo de su paisano, con quien podría entenderse a la perfección.

4. Arthur Melo

Si la U de Nuevo León quiere dar un ‘bombazo’ podría traer al talentoso brasileño del Gremio, quien apenas volvió en el pasado agosto siendo clave evitando el descenso y ayudando a que calificaran a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana.



El ex del Girona y Barcelona de España tiene una gran precisión a la hora de entregar el esférico, sabe enviar pelotazos largos y promedia grandes porcentajes a la hora de recuperar el balón, siendo muy eficaz.



Suena complicado poder obtenerlo, pero si quieren armar un cuadro muy ofensivo no deberían dudarlo.



Simplemente, el sudamericano acabó en el Top 5 de los mejores controladores del juego fuera de las cinco grandes ligas, quedando cuarto.

5. Evertton Araújo

Por mucho tiempo los Tigres han apostado por los brasileños. En el Flamengo milita este mediocampista de 22 años, al que podrían ayudar a tener mayor proyección para después dar el salto a Europa.



El sudamericano sabe bien cómo atraer la marca para así darle mayor protagonismo a sus compañeros. También cuenta con la virtud de saber amagar y apostar más por el juego colectivo que por el individual.



Es bastante precavido a la hora de entregar el balón, apostando por el juego de lado o hacia atrás si no ve facilidades para ir al frente.