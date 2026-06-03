5 opciones de delanteros centros si el fichaje de Julián Álvarez no se da con el Barcelona

En el FC Barcelona es prioridad encontrar a su nuevo '9' estelar, luego de la partida del goleador polaco Robert Lewandowski y con el mercado de fichajes de verano abierto, además de la llegada del inglés Anthony Gordon, el conjunto culé sueña con el fichaje de Julián Álvarez.

Sin embargo, ante la aparente negativa del Atlético de Madrid por negociar la salida de su delantero, la directiva y Hansi Flick tienen que contemplar otras opciones si no logran liberar a la 'Araña'.

De esa manera, en la siguiente lista manejamos cinco opciones realistas para la ofensiva azulgrana en caso de tener que activar el plan B.

1. Dušan Vlahović

Dušan Vlahović no continuará en la Juve | Image Photo Agency/GettyImages

El delantero serbio llegó a la Juventus desde la Fiorentina en enero de 2022 y finalmente se ha confirmado que se marchará del club como agente libre este verano tras no llegar a un acuerdo con los de Turín.



Varios clubes grandes de Europa entre ellos el Barcelona han contactado con su entorno, aunque aún se desconoce su destino.



Su contratación representaría un ahorro en la ficha y solo cubrirían las peticiones de su contrato que son de 8 millones de euros por temporada más primas de fichaje y comisiones para su agente según La Gazzetta dello Sport.

2. Lautaro Martínez

Lautaro Martínez tiene ocho años en el Inter Milan | Tullio M. Puglia/GettyImages

El capitán del Internazionale Milano e internacional delantero de la selección argentina ha estado en la mira del cuadro catalán desde hace tiempo, sin embargo, con 28 años el 'Toro' está vinculado con el cuadro nerazzurri hasta verano del 2029.



Su fichaje representaría un gran esfuerzo de convencimiento y sobre todo financiero, pues el atacante es un referente del vigente monarca del Calcio.



Aunque luego de ocho años el jugador podría buscar nuevos retos y tras haber conquistado tres scudettos y múltiples trofeos más le seduciría la idea de ser el nuevo referente ofensivo blaugrana.

3. Serhou Guirassy

Serhou Guirassy es el goleador del BVB | INA FASSBENDER/GettyImages

El guineano de origen francés tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta verano del 2028, el goleador de 30 años es la figura ofensiva del BVB y luego de dos temporadas en la Bundesliga podría dar el salto a LaLiga.



Su condición, despliegue físico, velocidad, buena definición de cabeza y remate de media y larga distancia lo convierten en un elemento a tomar en cuenta.



La reciente campaña viene de jugar 46 partidos en todas las competiciones en donde marcó 22 goles y dio seis asistencias.

4. Patrick Schick

Patrick Schick es un delantero de bajo perfil | Vitalii Kliuiev/GettyImages

El delantero checo de 30 años del Bayer Leverkusen es el hombre gol del conjunto alemán, es un goleador de bajo perfil y muy infravalorado.



Es la figura de República Checa y cuenta con 10 años de experiencia en las ligas top de Europa, desde que salió de su país ha pasado por varios clubes en Italia y Alemania.



El Bayer lo tiene firmado hasta verano de 2030 y viene de marcar 22 goles en 42 partidos disputados la última campaña.

5. Darwin Núñez

Darwin Núñez es el atacante estrella de Uruguay | Nigel French/Allstar/GettyImages

El delantero uruguayo fue fichado por el Al-Hilal apenas el verano pasado, sin embargo, el charrúa sufrió de un golpe bajo, luego del fichaje de Karim Benzema y no fue registrado en la Saudí Pro League en el último semestre de la campaña.



Eso lo dejó en plena incertidumbre en vísperas de la Copa del Mundo 2026, al solo poder tener actividad en los torneos de copas nacionales e internacionales quedando a la deriva su convocatoria a selección.



Finalmente, el jugador sí fue llamado al Mundial y en caso de tener una buena participación se podría revalorizar y entrar en la órbita de varios clubes europeos entre ellos el Barça. Aunque cabe señalar que su contrato vigente con el club árabe es hasta verano del 2028.