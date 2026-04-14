5 técnicos que podrían fichar por Inter Miami tras la salida de Javier Mascherano

La MLS se ha sacudido luego de una noticia más que inesperada. Javier Mascherano decidió reiniciar al Inter Miami luego del mal inicio de año. Ahora, el club del sur de Estados Unidos deberá buscar un reemplazo dentro del mercado y a continuación enlistamos cinco alternativas viables sobre la mesa.

1. Marcelo Gallardo

FBL-ARG-RIVER-BANFIELD | LUIS ROBAYO/GettyImages

Luego de su salida de River Plate, Gallardo está disponible y debe ser sin duda el perfil más llamativo. Un técnico que tiene cercanía con el dueño del club, Jorge Mas, y que sin duda puede ser un entrenador que construya al equipo alrededor de Leo Messi, siendo esto el objetivo principal.

2. Matías Almeyda

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Otro entrenador argentino lo suficientemente llamativo para el Inter. Viene de terminar un ciclo complejo en el Sevilla y está disponible. Su fichaje sería racional incluso partiendo del hecho que sabe lo que es competir dentro de la MLS pues un par de años atrás estuvo al frente del San José.

3. Xavi Hernández

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Si de entender y proteger a Messi, no hay nadie mejor que Xavi para ello. Además, el ex Barcelona cumple con algo que ha buscado el club por años, imitar el modelo tanto de trabajo, como de juego del cuadro de la ciudad condal.

4. Thierry Henry

France v Spain: Gold Medal Match: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 14 | Alex Grimm - FIFA/GettyImages

Hasta hoy, un mucho mejor jugador que entrenador. Sin embargo, el francés conoce a la MLS con los ojos cerrados. Ha fungido como jugador, técnico y analista. Además, es un amigo y admirador personal de Messi, si alguien puede hacer que el trabajo gire en torno al '10', ese es Henry.

5. Filipe Luis

FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUS | MAURO PIMENTEL/GettyImages

Durante años, Filipe Luis vivió dolores de cabeza siguiendo a Leo Messi dentro del campo. Ahora, podría trabajar de la mano con el argentino. De todas, es la opción menos viable, pues parece que brasileño busca dar un salto de Brasil a Europa. La MLS, en efecto sería un paso atrás.