6 jugadores del Real Madrid que deben impresionar a Mourinho en la pretemporada

De cara al arranque de la próxima temporada 2026/27, José Mourinho ya comenzó a moldear al nuevo Real Madrid. Mientras espera la incorporación escalonada de los internacionales que disputaron la Copa del Mundo 2026, el entrenador portugués trabaja con un grupo reducido de futbolistas del primer equipo y 16 canteranos que intentarán aprovechar una oportunidad única.

Los primeros amistosos y entrenamientos en Valdebebas serán determinantes para definir qué juveniles tendrán un lugar en la dinámica del plantel de primera división durante la neuva campaña.

La decisión de no realizar una gira internacional convierte a los encuentros de preparación en España en una vitrina ideal para que los jugadores demuestren su nivel. El técnico observará especialmente a quienes pueden reforzar posiciones con poca profundidad y convertirse en alternativas de confianza cuando comience oficialmente el año competitivo.

Los 6 jugadores que buscan convencer a Mourinho

1. Dean Huijsen

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

El joven central afronta una pretemporada clave para consolidarse en el primer equipo. Tras su primera campaña en el club, buscará demostrar que puede convertirse en una pieza importante de la defensa y ganarse la confianza del entrenador desde el inicio del curso.

2. Gonzalo García

Real Madrid Training Session | David S. Bustamante/GettyImages

El delantero es uno de los nombres que más ha llamado la atención durante las primeras sesiones de entrenamiento. Su rendimiento lo mantiene con opciones de quedarse en el primer equipo, aunque su futuro todavía no está definido. El Fulham ya inició conversaciones para intentar ficharlo, mientras que el Madrid estudia una fórmula que le permita conservar cierto control sobre una posible venta. Aún así, Gonzalo deberá decidir entre pelear por un lugar en el equipo o aceptar una salida que le garantice más minutos y continuidad.

3. Raúl Asencio

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

Aunque inició la preparación junto al primer equipo, su situación aún no está completamente definida. La llegada de nuevos defensores aumenta la competencia, por lo que deberá aprovechar cada minuto para convencer a Mourinho de que merece un lugar en la rotación.

4. Eduardo Camavinga

Real Madrid Training Session | Helios de la Rubia/GettyImages

El mediocampista francés afronta una pretemporada decisiva en medio de los rumores sobre la posible llegada de Rodri. Aunque su nombre ha sido vinculado con una eventual salida para equilibrar el plantel, Camavinga mantiene su intención de continuar en el Real Madrid; con contrato vigente hasta 2029, estará en la obligación de convencer a Mourinho de que puede ser una pieza indispensable, aportando mayor regularidad, creatividad y peso en la construcción del juego.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

5. Lamini Fati

Real Madrid Castilla v Ponferradina - Primera RFEF Group 1 | Angel Martinez/GettyImages

El defensor de 20 años vive el momento más importante de su carrera. Después de disputar 32 partidos con el Castilla, realizará su primera pretemporada con el primer equipo. Su condición de central zurdo representa un valor diferencial, ya que actualmente esa posición no cuenta con demasiadas alternativas dentro del plantel.

6. Joan Martínez

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Considerado uno de los centrales con mayor proyección de La Fábrica, el zaguero de 18 años sobresale por su imponente físico y su dominio del juego aéreo. Competirá directamente con Lamini Fati por convertirse en la principal opción del Castilla para reforzar la defensa cuando Mourinho lo considere necesario.

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