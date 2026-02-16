¿A cuántos puntos del Real Madrid queda el FC Barcelona tras la derrota ante el Girona?

LaLiga sufrió un bombazo este lunes por la noche: el FC Barcelona perdió en su visita al Girona en el cierre de la jornada 24 y quedó a dos puntos del Real Madrid, que lo había superado transitoriamente al ganarle 4-1 a la Real Sociedad el pasado sábado.

En el primer tiempo, el equipo de Hansi Flick se acercó al arco que defendía Paulo Gazzaniga con un tiro al travesaño de Raphinha, mientras que la más clara fue el penalti fallado por Lamine Yamal en el adicionado.

El FC Barcelona logró ponerse en ventaja en el arranque del segundo tiempo gracias a Pau Cubarsí, pero el adelantamiento en el marcador le duró solamente tras minutos: a los 62', Thomas Lemar empató las acciones.

Sobre el cierre del partido, Fran Beltrán adelantó a los de Montilivi para el delirio de los hinchas presentes en el estadio en la noche catalana. En el adicionado, vio la roja Joel Roca.

¿Cómo quedó la tabla de LaLiga?

El FC Barcelona cedió el liderazgo de LaLiga con esta derrota, ubicándose segundo a dos puntos del Real Madrid. En la próxima jornada, el equipo de Flick recibirá al Levante en el Camp Nou y los de Álvaro Arbeloa viajarán a Pamplona para medirse con el Osasuna en El Sadar.

En el tercer puesto hay un empate entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, ambos con 45 puntos, mientras que quinto se ubica el Real Betis con 41, expectante de mejorar su momentánea plaza de clasificación a la UEFA Europa League. El sexto es el Espanyol, que en la próxima fecha visitará Madrid para enfrentarse al Atlético en el Metropolitano.

En puestos de descenso, de manera momentánea, aparecen el RCD Mallorca (24 puntos), el Levante (18) y el Real Oviedo (16). Más arriba, fuera de la zona pero comprometidos, están el Rayo Vallecano y el Elche.