¿A cuántos puntos quedó el Real Madrid del Barcelona tras la derrota del Barça ante la Real Sociedad?

La disputa por el título de LaLiga entre el Futbol Club Barcelona y el Real Madrid sigue al rojo vivo en esta temporada 2025/26 y es que los resultados obtenidos en esta Jornada 20 le han dado un giro inesperado a esta situación a pesar de que los blaugranas siguen como líderes absolutos del campeonato.

Si bien el presente cercano de los ahora dirigidos por Álvaro Arbeloa no es del todo digno de admiración después de perder la final de la Supercopa de España y caer en la Copa del Rey, no dejan de pelear en el certamen liguero y este fin de semana derrotaron dos goles por cero al Levante para llegar a 48 unidades sumando su cuarto triunfo de manera consecutiva.

Esto dejaba al Barça con una sola misión: ganarle a la Real Sociedad para mantenerse a cuatro puntos de su acérrimo rival, pero no sucedió. Los dirigidos por Hansi Flick visitaron Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad y en un partido lleno de polémicas arbitrales fueron derrotados dos goles por uno, por lo que se quedaron en 49 puntos obtenidos.

¿Cómo está la pelea por el título entre el Real Madrid y el Barcelona en LaLIga?

En este 2026 el Real Madrid y el Barcelona ya pudieron verse las caras en la final de la Supercopa de España, misma que tuvo como sede Jeddah, en Arabia Saudí y que terminó tres goles por dos en favor de los blaugranas, situación que dejó a los blancos con dos opciones de título: LaLiga y la Champions League.

Es así que la escuadra más ganadora de la máxima categoría del futbol español tiene que encarar todos sus encuentros como si fueran una final y por lo que en esta vigésima fecha pisaron el acelerador para no perder mayor ventaja sobre el actual líder.

Equipo Partidos disputados Puntos Barcelona 20 49 Real Madrid 20 48 Villarreal 19 41 Atlético de Madrid 20 41 Espanyol 20 34

