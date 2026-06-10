El Mundial 2026 está a punto de comenzar. Solo faltan horas para que el balón comience a rodar en el Estadio Azteca, cuando se enfrenten México y Sudáfrica.



Vale recordar que estas dos selecciones también disputaron el partido inaugural de la Copa del Mundo 2010, disputado en tierras sudafricanas.

Pero antes de que el árbitro pite el inicio, tendremos la esperada ceremonia inaugural.

¿A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026?

Como ya informamos oportundamente, la ceremonia inaugural estará dividida en tres, tal la naturaleza de esta inédita Copa del Mundo con tres organizadores.



La primera de ellas, este 11 de junio, tendrá lugar en México. El evento de la inauguración está programado para iniciar a las 11.30 hs de México (13.30hs de US y 19.30hs en España).

Mexico ahead of the World Cup | Anadolu/GettyImages

La lista de artistas confirmados para la apertura mexicana incluye nombres que van desde el pop latino hasta la música tradicional, con Shakira como figura central para la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

Además, la FIFAconfirmó las actuaciones deManá,Alejandro Fernández,Belinda,Los Ángeles Azules,J Balvin (estará junto a Ryan Castro),Lila Downs,Danny Oceany la cantante sudafricanaTyla, cuya presencia funciona como un guiño al equipo rival en el partido inaugural.

¿A qué hora comienza el partido entre México y Sudáfrica?

El encuentro inaugural del Mundial 2026 arrancará a las 13hs de México (15hs en US y 19hs en España).

Toda la expectativa está puesta en el debut del equipo de Javier Aguirre, que tendrá como objetivo alcanzar los cuartos de final del torneo, instancia que ha alcanzado dos veces en su historia. Curiosamente, esto sucedió en las dos ocasiones anteriores en las que fueron los organizadores del eventio: 1970 y 1986.



Ya está todo listo. Solo falta que la pelota comience a rodar.