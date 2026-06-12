¿A qué hora comienzan las ceremonias inaugurales del Mundial 2026 que organizarán Canadá y Estados Unidos?

El Mundial 2026 ya es una realidad. El jueves 11 de junio fue el gran día que estaban esperando todos los amantes del fútbol a nivel mundial.



El partido inaugural estuvo a cargo de México y Sudáfrica, con una sólida victoria para los locales por 2 a 0 que ilusiona a todo un país. En la previa, se realizó la primera de las tres ceremonias inaugurales, con la figura protagónica de Shakira entreteniendo a todo el Estadio Azteca (y a millones de espectadores que observaron a la distancia).

Más tarde, Corea del Sur pudo recuperarse de un comienzo adverso y terminó superando a la República Checa. De esta forma, mexicanos y surcoreanos lideran la tabla del Grupo A.

¿A qué hora comienzan las inauguraciones del Mundial 2026 que organizarán Canadá y Estados Unidos?

Este viernes será el turno de las dos ceremonias restantes. Porque, sí, este Mundial será único no solamente por la cantidad de equipos, o por agregar una nueva instancia de eliminación directa, sino que además hay tres celebraciones diferentes.

Primero será el turno del evento que organizará Canadá, que comenzará 11.30hs (México), 13.30 hs (Estados Unidos/ET) y 19.30hs (España). En esta apertura participarán artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Un rato más tarde comenzará a rodar el balón, cuando se enfrenten los locales y Bosnia y Herzegovina. El partido está programado para jugarse a las 13hs (México), 15 hs (Estados Unidos/ET) y 21hs (España).

Y la tercera, y última, inauguración será en Estados Unidos. La ceremonia está programada para arrancar a las 17.30hs (México), 19:30 hs(Estados Unidos) y 1:30 hs (España).



El espectáculo presentará a una gran diversidad de artistas pop entre los que se encuentran Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Un rato más tarde, el cuadro de las Barras y las Estrellas se medirá ante Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos. El duelo está programado para las 19hs (México), 21hs (Estados Unidos/ ET) y 3hs (España).