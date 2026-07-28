Actualización sobre el futuro de Santiago Giménez para el verano

El futuro deportivo de Santiago Giménez está sobre el limbo. El mexicano viene del peor año de su carrera tanto en lo individual como en lo colectivo. Con el Milán, entre lesiones y bajas de juego, marcó un solo en todo el curso valorando todas las competiciones. Esta cifra le coloca como el peor delantero para un ciclo en la historia de la institución.

Por si algo le faltaba al mexicano, llegó a la Copa del Mundo con urgencia de revancha personal, misma que no encontró. Su rol fue el de suplente y cuando ingresó al campo su aporte se redujo a poco y nada. Ahora, con el mercado abierto, parece que su futuro está mucho más fuera que dentro del cuadro de la ciudad de la moda.

¿FUERA DEL MILAN? 😬



Santiago Giménez no fue incluido en la lista para iniciar la pretemporada con el equipo italiano, después de su lesión en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/qVTlT7UMcD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 27, 2026

Santiago ha quedado fuera de la convocatoria del Milán para el inicio de la pretemporada. El mexicano no fue considerado por el nuevo técnico Ruben Amorim. Si bien se entiende que esto se puede deber a que Giménez se recupera de una lesión de tobillo, el motivo no es ese en esencia.

El descarte de Santiago gira en torno a la poca valía que el club le da a su continuidad dentro del plantel. De acuerdo con los reportes más recientes, el jugador no es del gusto del técnico, ni de la gerencia, por lo que, incluso si estuviera sano, Giménez también se habría quedado fuera del llamado.

FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-CAGLIARI | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

La postura del Milán ha llevado a que Giménez también se piense en un futuro fuera del club, aunque, no necesariamente fuera de la Serie A.

De acuerdo con la información, la Lazio ha externado su deseo de firmar al mexicano. Seria una cesión por el lapso de un año. En la misma, incluirían una opción de compra, además que, aceptarán cubrir el cien por ciento del sueldo del jugador.

De la misma forma, la Fiorentina tiene a Santiago dentro de su lista de opciones para lo que resta del verano. En todo caso, esto dependerá cien por ciento de lo que suceda con Moisé Kean, quien tiene mercado en equipos de mayor relevancia deportiva en Italia.