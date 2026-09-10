Actualización sobre la lesión de Cody Gakpo: ¿cuándo volverá a jugar con el Liverpool?

Buenas noticias para el Liverpool. Andoni Iraola ha revelado que Cody Gakpo tiene posibilidades de volver a estar disponible este fin de semana tras sufrir una lesión que le impidió jugar el debut en Champions frente al Atlético de Madrid el miércoles.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Los Reds comenzaron su andadura en competición europea con una victoria gracias a los goles de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister, pero la ausencia de un Gakpo en plena forma en el último tercio del campo complicó las cosas.

El neerlandés, que ha participado en cuatro goles en tres partidos esta temporada, se vio obligado a quedarse fuera por una lesión en el aductor, pero Iraola ha ofrecido una actualización optimista sobre su posible regreso.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Justin Setterfield/GettyImages

"Cody terminó el partido del otro día contra el Ipswich con algunas molestias en los aductores. En ambos lados. Nada concreto. No es una lesión propiamente dicha. Pero no queríamos arriesgar con él, y creo que tiene sentido que descanse y esperemos que se recupere".

"Si no está para este fin de semana, estará para el siguiente. Pero creo que incluso para este fin de semana tiene posibilidades", señaló el técnico de los reds.

El Liverpool recibe este sábado en Anfield al Fulham del exlateral derecho, Álvaro Arbeloa, en la cuarta jornada de la Premier League. Gakpo ha marcado gol o dado una asistencia en cuatro de sus últimos cinco encuentros contra los Cottagers.

Iraola calma los ánimos sobre las posibles lesiones de dos estrellas del Liverpool

Además de Gakpo, el Liverpool se vio en vilo por el estado físico de Bradley Barcola, ya que este cayó al suelo agarrándose la pierna justo antes de cumplirse la hora de juego en el partido contra el Atleti.

El gran fichaje de este verano fue sustituido poco después, saliendo cojeando del campo tras ser examinado por el equipo médico del Liverpool.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Sin embargo, Iraola disipó cualquier temor sobre una posible lesión tras el pitido final, revelando que Barcola solo sufría un calambre.

"Es un calambre. Solo es un calambre, no hay lesión. En el caso de Bradley, se trata de mejorar su condición física. No sabemos realmente cuánto tiempo puede jugar, ya que no ha disputado ningún minuto en la pretemporada con el PSG", dijo el téncico.

Otro jugador que hizo saltar las alamrmas fue Milos Kerkez. El defensa también tuvo que abandonar el campo con molestias ante el Atlético, e Iraola confirmó que su sustitución en el minuto 88 también se debió a un calambre.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Carl Recine/GettyImages

"Milos y Bradley solo tenían calambres, estaban cansados. Creo que siempre quiero hacer sustituciones por esto: porque lo has dado todo, ya no te queda nada más, perfecto".

"Hacemos los cambios, no porque no hayáis corrido y tenga que sustituiros. Por eso, prefiero que hayáis dado todo lo que podéis y entonces os sustituyamos porque ya no podéis correr más", añadió después del partido.

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