¿Adiós a la temporada? El Real Madrid ya conoce el diagnóstico de Courtois

Los aficionados del Real Madrid se llevaron un buen susto cuando Thibaut Courtois, de 34 años, tuvo que ser sustituido a los 71 minutos de la derrota de Bélgica por 2-1 ante España en cuartos de final del Mundial 2026, con una aparente lesión en el cuádriceps, y posteriormente se le vio llorando en el banquillo.

Su sustituto, Senne Lammens, cometió un error que propició el gol de la victoria de España en los últimos minutos, cuando Mikel Merino aprovechó un fallo del portero.

Sin embargo, parece que los aficionados merengues pueden respirar con calma depués de este susto, ya que Courtois evitó una lesión grave y se reincorporará a la pretemporada con sus compañeros del Real Madrid a finales de julio.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Dado que Courtois se perdió una parte importante de la temporada 2025-26 del Real Madrid, incluida la eliminación en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, por una lesión similar en la misma pierna, muchos aficionados madridistas temían que el portero pudiera perderse otro periodo de tiempo con su club.

El ucraniano Andriy Lunin sustituyó a Courtois durante su ausencia en primavera, pero solo mantuvo la portería a cero en un partido de los doce que disputó.

Courtois recibe el visto bueno en Madrid

Tras la derrota contra España, Courtois restó importancia a sus preocupaciones por la lesión y declaró a los medios: "Sentí mucho dolor en el cuádriceps. Pero no tuve problema en seguir en la portería, solo para los saques de larga distancia. Al final, el entrenador decidió sustituirme. No hay problema, el equipo está por encima de todo".

El portero ha regresado a Madrid para someterse a pruebas médicas. Según MARCA, el jugador no ha sufrido lesiones graves en el cuádriceps, y los temores de una recaída que le impidiera comenzar la nueva temporada como titular son infundados.

El portero fue a realizarse pruebas médicas a Valdebebas y estas descartan una lesión https://t.co/ZgWjw8lwRy — MARCA (@marca) July 13, 2026

Tras recibir el visto bueno del cuerpo médico del Real Madrid, Courtois reanudará sus vacaciones después de su participación en el Mundial y se reincorporará al equipo a finales de julio, siguiendo el calendario escalonado de regreso de los internacionales del Real Madrid.