¿Adiós a LaLiga? El Real Madrid pierde en Mallorca y deja el camino libre al Barcelona

El Real Madrid cayó ante el Mallorca este sábado 4 de abril en su visita al Estadio de Son Moix. Los Bermellones se impusieron por marcador de 2-1 a los merengues con goles de Manuel Morlanes al minuto 42 y de Vedat Muriqi al 90+1.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Martín Demichelis logró salir de la zona de descenso, mientras que el cuadro blanco se quedó con 69 puntos; en caso de que el FC Barcelona venza al Atlético de Madrid esta jornada, la diferencia entre ambas escuadras en la carrera por el título sería de siete unidades.

Aunque la diferencia de plantel y presupuesto de ambas escuadras es abismal, no es una sorpresa que el Real Madrid no haya podido conseguir el triunfo en su visita a Son Moix. De acuerdo con datos del periodista Alexis Martín-Tamayo, 'Mister Chip', los merengues solo han obtenido un triunfo en una de sus últimas cinco visitas a Mallorca, estando el conjunto local ubicado en la zona de descenso.

De acuerdo con estadísticas de Opta, el Real Madrid registra su segunda peor marca de derrotas en las últimas 17 temporadas, tras caer en diez ocasiones en 46 encuentros.

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

A falta de ocho jornadas por disputarse en LaLiga, este resultado podría tener un gran peso en la disputa por el campeonato. ¿El equipo de Álvaro Arbeloa logrará recuperarse?

Muriqi hace historia ante el Real Madrid

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Vedat Muriqi fue el gran héroe del Mallorca este fin de semana y ha tenido un rendimiento más que destacado a lo largo de la temporada 2025/2026: el delantero kosovar ha anotado 19 goles, más de la mitad de los goles de los Bermellones esta campaña.

Es el primer jugador del Mallorca en lograr esta cantidad de goles desde que lo lograra Dani Güiza en la campaña 2017/2018.